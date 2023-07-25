Американскому президенту Джо Байдену грозит импичмент

В палате представителей Конгресса США республиканцы планируют провести расследование для вынесения импичмента президенту Джозефу Байдену. Об этом заявил 25 июля спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккартни, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика телеканалу FoxNews.



Расследование коснется бизнеса семьи американского президента и возможного использования ими коррупционных схем за рубежом. По словам Маккартни, политика США со времен президента Никсона не видела приемов, которые использует действующий глава государства.



«Когда Байден баллотировался в президенты, он сказал американцам, <...> что его семья не получила ни доллара от Китая. Но сейчас мы доказали, что это не соответствует действительности. Дело дойдет до расследования для вынесения импичмента», — заявил республиканец. Он добавил, что Конгресс таким образом будет вправе получить все необходимые данные.

