    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    749мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.49eur100.36

    Американскому президенту Джо Байдену грозит импичмент

    2721
    47 комментариев

    В палате представителей Конгресса США республиканцы планируют провести расследование для вынесения импичмента президенту Джозефу Байдену. Об этом заявил 25 июля спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккартни, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика телеканалу FoxNews.

    Расследование коснется бизнеса семьи американского президента и возможного использования ими коррупционных схем за рубежом. По словам Маккартни, политика США со времен президента Никсона не видела приемов, которые использует действующий глава государства.

    «Когда Байден баллотировался в президенты, он сказал американцам, <...> что его семья не получила ни доллара от Китая. Но сейчас мы доказали, что это не соответствует действительности. Дело дойдет до расследования для вынесения импичмента», — заявил республиканец. Он добавил, что Конгресс таким образом будет вправе получить все необходимые данные.

    Республиканцы в нижней палате Конгресса США ранее заявили о наличии у них доказательств коррупционных связей семьи Байдена: якобы ее члены получали миллионы долларов из-за рубежа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Джо БайденСШАИмпичмент
    ЛАЙК11
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 47

    Гость25 Июл 2023 в 15:48
    а кто рулить-то будит?
    +0−0
    Гость25 Июл 2023 в 15:18
    враньё.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    47
    close