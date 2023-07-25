Российские банки за первое полугодие заработали 1,7 трлн рублей чистой прибыли

Чистая прибыль российских банков по итогам первых шести месяцев 2023 года составила 1,7 трлн рублей. Об этом 25 июля сообщает Банк России в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2023 года».



В июне прибыль банковского сектора составила 314 млрд рублей, что на 15 % выше, чем в предыдущем месяце. В мае банки заработали 273 млрд рублей.

Как отмечает регулятор, около половины июньской прибыли кредитных организаций составили доходы от валютной переоценки. На фоне ослабления курса рубля на 7 % за месяц банки получили 153 млрд рублей. Также около 30 млрд составили доходы от ценных бумаг и около 33 млрд рублей — дивиденды от дочерних компаний.