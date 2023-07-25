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    Российские банки за первое полугодие заработали 1,7 трлн рублей чистой прибыли

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    Чистая прибыль российских банков по итогам первых шести месяцев 2023 года составила 1,7 трлн рублей. Об этом 25 июля сообщает Банк России в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2023 года».

    В июне прибыль банковского сектора составила 314 млрд рублей, что на 15 % выше, чем в предыдущем месяце. В мае банки заработали 273 млрд рублей.

    Как отмечает регулятор, около половины июньской прибыли кредитных организаций составили доходы от валютной переоценки. На фоне ослабления курса рубля на 7 % за месяц банки получили 153 млрд рублей. Также около 30 млрд составили доходы от ценных бумаг и около 33 млрд рублей — дивиденды от дочерних компаний.

    Количество прибыльных банков в июне выросло с 237 до 245 организаций, их доля увеличилась с 73 до 75 % от общего числа. По итогам полугодия это количество составило 271 банк (83 %) с долей в активах сектора 99 %.

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