«Муж пришел, говорит, там жесть»: в Турции полыхают пожары, огонь подобрался к отелям

В нескольких провинциях Турции бушуют лесные пожары: возгорание наблюдают в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Мансиа и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш. Постояльцы отелей говорят о том, что леса горят уже буквально в нескольких километрах от курортной зоны. По данным СМИ, в нескольких отелях возникли перебои с электричеством.
Топор Live / T.me
Ранее в Кемере в целях безопасности эвакуировали пациентов государственной больницы и жителей населенных пунктов, расположенных вблизи горящих лесных массивов.
Baza / T.me
Отдыхающая в отеле в поселке Гёйнюк также сообщила о том, что сотрудники гостиницы не обеспокоены происходящим, а эвакуация не планируется.
Впрочем, некоторые туристы сохраняют удивительное спокойствие.
Топор / T.me
«Ночью было видно сильное зарево от Гёйнюка в сторону Кемера, горел лес у шоссе и немного вглубь. Всё утро активно тушили авиацией — и явно успешно: дыма намного меньше стало», — написал пользователь George в одном из туристических чатов Антальи в Telegram.
Новости Турции | TURKNWS / T.me
«Муж сейчас с работы пришел, говорит, там жесть, видно аж из Ататюрк-парка»
Ирина Смирнова-Аккус, живет в Анталье
Новости Турции | TURKNWS / T.me
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал внимательнее относиться к лесам и не допускать ни малейшего источника огня. По его словам, в тушении лесных пожаров уже задействовано
Новости Турции | TURKNWS / T.me
На помощь Турции прибыли два самолета-амфибии МЧС России. Справиться с огнем мешает установившаяся в стране экстремальная жара — температура воздуха поднялась до
МЧС России / T.me
РИА Новости / T.me
Хотя жаркая погода для Турции не такая уж и редкость, в этом году она даже по местным меркам становится аномальной: по словам туристов, в некоторых районах температура на солнце достигает