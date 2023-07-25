«Муж пришел, говорит, там жесть»: в Турции полыхают пожары, огонь подобрался к отелям

Лесные пожары в Турции продолжаются с прошлой недели Скриншот: Анталья чат / T.me Поделиться Поделиться





В нескольких провинциях Турции бушуют лесные пожары: возгорание наблюдают в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Мансиа и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш. Постояльцы отелей говорят о том, что леса горят уже буквально в нескольких километрах от курортной зоны. По данным СМИ, в нескольких отелях возникли перебои с электричеством.



Топор Live / T.me

Ранее в Кемере в целях безопасности эвакуировали пациентов государственной больницы и жителей населенных пунктов, расположенных вблизи горящих лесных массивов.

Baza / T.me

Отдыхающая в отеле в поселке Гёйнюк также сообщила о том, что сотрудники гостиницы не обеспокоены происходящим, а эвакуация не планируется.

Впрочем, некоторые туристы сохраняют удивительное спокойствие.



Топор / T.me

«Ночью было видно сильное зарево от Гёйнюка в сторону Кемера, горел лес у шоссе и немного вглубь. Всё утро активно тушили авиацией — и явно успешно: дыма намного меньше стало», — написал пользователь George в одном из туристических чатов Антальи в Telegram.

Новости Турции | TURKNWS / T.me

«Муж сейчас с работы пришел, говорит, там жесть, видно аж из Ататюрк-парка» Ирина Смирнова-Аккус, живет в Анталье

Новости Турции | TURKNWS / T.me

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал внимательнее относиться к лесам и не допускать ни малейшего источника огня. По его словам, в тушении лесных пожаров уже задействовано 24 самолета , 100 вертолетов и 10 БПЛА , а также 25 тысяч пожарных. О пострадавших в результате лесных пожаров пока не сообщается.



Новости Турции | TURKNWS / T.me

На помощь Турции прибыли два самолета-амфибии МЧС России. Справиться с огнем мешает установившаяся в стране экстремальная жара — температура воздуха поднялась до 45 градусов , также пожарным мешает и сильный ветер.

МЧС России / T.me

РИА Новости / T.me

Хотя жаркая погода для Турции не такая уж и редкость, в этом году она даже по местным меркам становится аномальной: по словам туристов, в некоторых районах температура на солнце достигает 53 °C. Отдыхающие говорят, что получают сильные ожоги уже в первый день, несмотря на то что обильно мажутся солнцезащитными кремами, а днем на улицу выйти просто невозможно.