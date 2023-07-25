Ключи от сердца города начали выдавать на Васильевском острове

Будущие жители «Дома на Васильевском», возведенного компанией «Страна Девелопмент» на улице Беринга, 27, получили первые ключи от квартир.

Проект бизнес-класса «Дом на Васильевском»* расположен на берегу Смоленки, и одна из его особенностей — благоустроенная набережная, которая, хотя и протянется вдоль реки, будет напоминать о морской, портовой сути острова. В ее оформлении заложены отсылки к швартовочным кнехтам, канатам, деревянным палубам кораблей и водному простору Финского залива.

Многие элементы в концепции «Дома на Васильевском» связаны с искусством: арт-объект на набережной; игровые площадки, оформленные в виде детских аппликаций и картин в стиле фовизм; работы фотографа Ромины Рессии, которые развешены на стенах внутри здания.

Всего в доме 244 квартиры площадью от 23 до 91 кв. м, в каждой предусмотрено место для хранения в прихожей или гардеробная. В лобби будут организованы книжный клуб, лаунж-зона с камином, мини-офис. Отдельно возведут 7-уровневый паркинг на 174 машиноместа.

Квартиры предлагаются с отделкой white box. Также покупатели могли воспользоваться услугой «Дизайнерский ремонт». Она реализуется в двух пакетах — «Комфорт» и «Бизнес», каждый из которых представлен в трех стилях.