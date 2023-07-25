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    Мультимедийная заметка

    Ключи от сердца города начали выдавать на Васильевском острове

    2024
    Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Страна Девелопмент»
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    Будущие жители «Дома на Васильевском», возведенного компанией «Страна Девелопмент» на улице Беринга, 27, получили первые ключи от квартир.

    Проект бизнес-класса «Дом на Васильевском»* расположен на берегу Смоленки, и одна из его особенностей — благоустроенная набережная, которая, хотя и протянется вдоль реки, будет напоминать о морской, портовой сути острова. В ее оформлении заложены отсылки к швартовочным кнехтам, канатам, деревянным палубам кораблей и водному простору Финского залива.

    Многие элементы в концепции «Дома на Васильевском» связаны с искусством: арт-объект на набережной; игровые площадки, оформленные в виде детских аппликаций и картин в стиле фовизм; работы фотографа Ромины Рессии, которые развешены на стенах внутри здания.

    Всего в доме 244 квартиры площадью от 23 до 91 кв. м, в каждой предусмотрено место для хранения в прихожей или гардеробная. В лобби будут организованы книжный клуб, лаунж-зона с камином, мини-офис. Отдельно возведут 7-уровневый паркинг на 174 машиноместа.

    Квартиры предлагаются с отделкой white box. Также покупатели могли воспользоваться услугой «Дизайнерский ремонт». Она реализуется в двух пакетах — «Комфорт» и «Бизнес», каждый из которых представлен в трех стилях.

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    «Дом на Васильевском» находится в самом сердце города. От него всего 10 минут пешком до центра, 5 минут на машине — до метро «Приморская» и ЗСД. Неподалеку от комплекса — школы, детские сады, вузы и многочисленные точки притяжения.

    Напомним, что «Дом на Васильевском» — второй проект компании «Страна Девелопмент» в Петербурге, победитель премии Move Realty Awards-2022, финалист Urban Awards-2023. Также он вошел в тройку победителей летнего конкурса Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) в номинации «Лучшее дворовое пространство».

    Архитектурная концепция жилого комплекса была разработана проектным бюро List Project, благоустройство — архбюро ludi_architects. Интерьеры мест общего пользования выполнены московской дизайнерской студией «Балкон».

    *Жилой комплекс «Дом на Васильевском». Застройщик — ООО СЗ «Страна Беринга». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

    ООО СЗ «Страна Беринга»

    Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Страна Девелопмент»

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