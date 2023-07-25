Автоцистерна устроила ночной кегельбан на МКАД. ДТП попало на видео

Большегруз не вписался в ширину проезжей части в месте дорожных работ на московской кольцевой ранним утром 25 июля. Камера видеонаблюдения засняла, как он раскидывает ограждения, как шар кегли.



ДТП произошло на внешней стороне 27-го километра МКАД, перед съездом на трассу М-4 «Дон», сообщает Дептранс Москвы. Грузовой автомобиль с прицепом-цистерной въехал прямо в ряд пластиковых дорожных ограждений, расшвыряв их и дорожные знаки по проезжей части. Благо других машин или дорожных рабочих на пути тарана не оказалось.