В Рунете предлагают запретить регистрироваться с иностранной электронной почты

Ввести регистрацию на российских сайтах только с электронной почтой отечественных компаний предлагают в Госдуме. Соответствующие поправки в закон «О связи» уже подготовлены. Об этом 25 июля сообщают «Ведомости».
Отмечается, что инициатива уже получила положительное заключение. Дал его комитет Государственной думы по информационной политике. Во втором чтении законопроект могут рассмотреть уже сегодня. Если документ, разработанный депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным, будет принят, поправки вступят в силу с 1 декабря.
По данным «Ведомостей», речь идет о сайтах в рунете, на которых в принципе предусмотрена регистрация. Пользователям предложат 4 легальных способа авторизации:
- по номеру телефона (только российского оператора);
- через Госуслуги;
- используя единую биометрическую систему;
- через «иную информационную систему».
Под последним пунктом и подразумевают отечественные сервисы. Такие как почта на mail.ru или страница в социальной сети «ВКонтакте». Пользоваться при регистрации иностранными сервисами, например почтой на gmail.com будет нельзя.