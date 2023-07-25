В Рунете предлагают запретить регистрироваться с иностранной электронной почты

Ввести регистрацию на российских сайтах только с электронной почтой отечественных компаний предлагают в Госдуме. Соответствующие поправки в закон «О связи» уже подготовлены. Об этом 25 июля сообщают «Ведомости».



Отмечается, что инициатива уже получила положительное заключение. Дал его комитет Государственной думы по информационной политике. Во втором чтении законопроект могут рассмотреть уже сегодня. Если документ, разработанный депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным, будет принят, поправки вступят в силу с 1 декабря.