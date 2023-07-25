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    Взрыв газа с пожаром произошел в жилом доме Нижнекамска

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    В Нижнекамске (Татарстан) на улице Вахитова в многоэтажке произошел взрыв во вторник, 25 июля. Об этом сообщает издание 116.ru.

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    Взрыв прогремел около пяти часов утра в квартире на первом этаже, затем начался пожар. Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще девять спасли пожарные, в том числе и ребенка.

    Как пишет издание, местные жители говорят о взрыве газа. Мэр города Нижнекамска на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что в доме «произошел хлопок».

    ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что произошел «взрыв газовоздушной смеси в квартире».

    Фото: Рамиль Муллин

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    Взрыв газаНижнекамск
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