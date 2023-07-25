Взрыв газа с пожаром произошел в жилом доме Нижнекамска

В Нижнекамске (Татарстан) на улице Вахитова в многоэтажке произошел взрыв во вторник, 25 июля. Об этом сообщает издание 116.ru.

Взрыв прогремел около пяти часов утра в квартире на первом этаже, затем начался пожар. Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще девять спасли пожарные, в том числе и ребенка.

Как пишет издание, местные жители говорят о взрыве газа. Мэр города Нижнекамска на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что в доме «произошел хлопок».

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что произошел «взрыв газовоздушной смеси в квартире».

