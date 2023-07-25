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    Бастрыкин допустил новые уголовные дела против блогеров за неуплату налогов

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    Глава СК РФ Александр Бастрыкин не исключил, что новые блогеры могут столкнуться с делами из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег. Об этом стало известно во вторник, 25 июля, из сообщения агентства РИА Новости.

    Бастрыкин отметил, что недопустимо, когда кто-то зарабатывает миллионы, не отдавая государству ни копейки. Также он уточнил, что за претензиями к блогерам не стоят какие-либо тенденции — они ничем не отличаются, по его словам, от претензий к любому бизнесу.

    «Не исключено, что с претензиями столкнутся и другие блогеры, если не извлекут уроков из примера коллег», — сказал он.

    Уголовные дела из-за неуплаты налогов в последнее время были возбуждены против нескольких известных блогеров: Елены Блиновской, Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной. Их обвиняют в неуплате налогов на миллионы рублей.

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    Александр БастрыкинБлогерыНеуплата налоговУголовные дела
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