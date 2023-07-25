Бастрыкин допустил новые уголовные дела против блогеров за неуплату налогов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин не исключил, что новые блогеры могут столкнуться с делами из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег. Об этом стало известно во вторник, 25 июля, из сообщения агентства РИА Новости.

Бастрыкин отметил, что недопустимо, когда кто-то зарабатывает миллионы, не отдавая государству ни копейки. Также он уточнил, что за претензиями к блогерам не стоят какие-либо тенденции — они ничем не отличаются, по его словам, от претензий к любому бизнесу.



«Не исключено, что с претензиями столкнутся и другие блогеры, если не извлекут уроков из примера коллег», — сказал он.

