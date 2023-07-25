На Лиговском проспекте перевернулся седан, на Рубинштейна — такси врезалось в дом

Сразу два серьёзных ДТП произошли в центре Петербурга в ночь на 25 июля. На Лиговском проспекте перевернулся тёмно-серый седан. Обстоятельства аварии пока не известны, но о последствиях можно судить по кадрам видео, которые прислали в редакцию читатели «Фонтанки». По словам очевидцев, всё случилось возле дома номер 93.
читатель «Фонтанки»
А на улице Рубинштейна такси врезалось в фасад одного из домов. Неудачный маневр произошел на углу с Графским переулком.
читатель «Фонтанки»
На перекрёстке стоит ещё один автомобиль такси, но не понятно, является ли он тоже участником аварии.