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    На Лиговском проспекте перевернулся седан, на Рубинштейна — такси врезалось в дом

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    Сразу два серьёзных ДТП произошли в центре Петербурга в ночь на 25 июля. На Лиговском проспекте перевернулся тёмно-серый седан. Обстоятельства аварии пока не известны, но о последствиях можно судить по кадрам видео, которые прислали в редакцию читатели «Фонтанки». По словам очевидцев, всё случилось возле дома номер 93.

    читатель «Фонтанки»

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    А на улице Рубинштейна такси врезалось в фасад одного из домов. Неудачный маневр произошел на углу с Графским переулком.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    На перекрёстке стоит ещё один автомобиль такси, но не понятно, является ли он тоже участником аварии.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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