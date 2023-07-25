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    На Полюстровском проспекте разбился рабочий. СК возбудил дело

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    Нарушение правил безопасности и нелегальных мигрантов ищут после гибели рабочего на стройке в Калининском района Петербурга.

    Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 24 июля, накануне вечером несовместимые с жизнью травмы получил уроженец ближнего зарубежья. Он выполнял монтаж системы вентиляции на 13 этаже строящегося дома на Полюстровском проспекте и не удержался на высоте.

    Мужчина умер на месте.

    ГСУ СК РФ по СПб

    По версии следствия, пока неустановленный сотрудник строительной организации не обеспечил безопасное нахождение на стройке. Дело возбуждено по статье 216 УК.

    Следователи изымают документацию и устанавливают всех, кто принимает участие в стройке. Проверить намерены и то, насколько легально они находятся в Петербурге.

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    Рабочий разбился
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