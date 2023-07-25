В русском языке есть не один десяток слов, которые не так-то просто написать правильно с первого раза. И существенный вклад в этот список внесли слова с одной и двумя буквами «н». Правила, как мы помним, существуют для того, чтобы их нарушать. Но если это касается правил русского языка, то нарушители в этом случае будут выглядеть достаточно сконфуженными, смущенными, обескураженными. Ой, кажется, мы уже начали перечислять слова с двойными «н». Пока не раскрыли все карты — скорей проверьте, насколько хорошо вы помните правила русского языка и сумеете ли определить, в каких случаях сколько букв «н» писать.
Никто не может запомнить, как пишутся эти 10 слов — с одной или двумя «н». А вы справитесь?
Проверим, как хорошо вы учились в школе
25 июля 2023, 20:01
1907
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Правописание нужно подтянуть... Садитесь, два!
Ошибки есть, но на тройку вы справились!
Почти отлично, но где-то вы ошиблись, четверка!
Садитесь, пять!