Никто не может запомнить, как пишутся эти 10 слов — с одной или двумя «н». А вы справитесь?

В русском языке есть не один десяток слов, которые не так-то просто написать правильно с первого раза. И существенный вклад в этот список внесли слова с одной и двумя буквами «н». Правила, как мы помним, существуют для того, чтобы их нарушать. Но если это касается правил русского языка, то нарушители в этом случае будут выглядеть достаточно сконфуженными, смущенными, обескураженными. Ой, кажется, мы уже начали перечислять слова с двойными «н». Пока не раскрыли все карты — скорей проверьте, насколько хорошо вы помните правила русского языка и сумеете ли определить, в каких случаях сколько букв «н» писать.