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    Никто не может запомнить, как пишутся эти 10 слов — с одной или двумя «н». А вы справитесь?

    Проверим, как хорошо вы учились в школе

    1907
    2 комментария
    Дети каждый раз замирали у доски в раздумьях, писать ли им вторую «н» в слове «осений». Тьфу — «осенний»!
    Дети каждый раз замирали у доски в раздумьях, писать ли им вторую «н» в слове «осений». Тьфу — «осенний»!Фото: Игорь До / E1.RU
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    В русском языке есть не один десяток слов, которые не так-то просто написать правильно с первого раза. И существенный вклад в этот список внесли слова с одной и двумя буквами «н». Правила, как мы помним, существуют для того, чтобы их нарушать. Но если это касается правил русского языка, то нарушители в этом случае будут выглядеть достаточно сконфуженными, смущенными, обескураженными. Ой, кажется, мы уже начали перечислять слова с двойными «н». Пока не раскрыли все карты — скорей проверьте, насколько хорошо вы помните правила русского языка и сумеете ли определить, в каких случаях сколько букв «н» писать.

    «Произошла какая-то пута[...]ица»

    «До конца рабочего дня остались счита[...]ые часы»

    «Моей любимой игрушкой был оловя[...]ый солдатик»

    «У вас вырос слишком балова[...]ый ребенок»

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    «Перед ними висел подли[...]ик картины»

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не может запомнить, как пишутся эти 10 слов — с одной или двумя «н». А вы справитесь?

    Правописание нужно подтянуть... Садитесь, два!

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    Никто не может запомнить, как пишутся эти 10 слов — с одной или двумя «н». А вы справитесь?

    Ошибки есть, но на тройку вы справились!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не может запомнить, как пишутся эти 10 слов — с одной или двумя «н». А вы справитесь?

    Почти отлично, но где-то вы ошиблись, четверка!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не может запомнить, как пишутся эти 10 слов — с одной или двумя «н». А вы справитесь?

    Садитесь, пять!

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    Дети каждый раз замирали у доски в раздумьях, писать ли им вторую «н» в слове «осений». Тьфу — «осенний»!
    Дети каждый раз замирали у доски в раздумьях, писать ли им вторую «н» в слове «осений». Тьфу — «осенний»!Фото: Игорь До / E1.RU

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