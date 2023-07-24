Лолита сыграет в Петербурге на большой летний концерт

Лолита сегодня — истинная Примандонна отечественной сцены и редкий пример старорежимной звезды, которая смогла остаться актуальной даже спустя 20 с лишним лет после распада кабаре-дуэта «Академия». Услышать ее вживую петербуржцы смогут 26 июля на крыше Roof Place. 16+
«Грустная танцую», «Ориентация Север», «Шпилька-каблучок», «На „Титанике»», «По-другому» — эти песни у Лолиты в топах прослушиваний и некоторые из них можно даже назвать народными хитами — по крайней мере, припевы «Титаника» и «Севера» уж точно знают очень многие. Столь успешный перезапуск себя — крайне редкое явление, особенно для опытнейших артистов, но факт остается фактом: Лолита современна, популярна и ей нужны только большие площадки.
В чем секрет? Пожалуй, в обезоруживающей искренности певицы и ее открытости всему новому — Лолита органично смотрится и на интервью с Бастой, и в комедийном Ютуб-шоу в компании Юрия Музыченко, и в музыкальных экспериментах с Антоном Беляевым, где не стесняется эффектно перепеть Cadillac признанного иноагентом Моргенштерна*.
Несомненно, сольный концерт певицы будет ей под стать — ярким, задорным, элегантным и душевным. Прийти стоит как минимум ради того, чтобы спеть «Пошлю его на» хором со всем залом.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
*Внесен Минюстом в список иностранных агентов.