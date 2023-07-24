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    Лолита сыграет в Петербурге на большой летний концерт

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    Лолита сегодня — истинная Примандонна отечественной сцены и редкий пример старорежимной звезды, которая смогла остаться актуальной даже спустя 20 с лишним лет после распада кабаре-дуэта «Академия». Услышать ее вживую петербуржцы смогут 26 июля на крыше Roof Place. 16+

    Фото: предоставлено организаторами
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    «Грустная танцую», «Ориентация Север», «Шпилька-каблучок», «На „Титанике»», «По-другому» — эти песни у Лолиты в топах прослушиваний и некоторые из них можно даже назвать народными хитами — по крайней мере, припевы «Титаника» и «Севера» уж точно знают очень многие. Столь успешный перезапуск себя — крайне редкое явление, особенно для опытнейших артистов, но факт остается фактом: Лолита современна, популярна и ей нужны только большие площадки.

    В чем секрет? Пожалуй, в обезоруживающей искренности певицы и ее открытости всему новому — Лолита органично смотрится и на интервью с Бастой, и в комедийном Ютуб-шоу в компании Юрия Музыченко, и в музыкальных экспериментах с Антоном Беляевым, где не стесняется эффектно перепеть Cadillac признанного иноагентом Моргенштерна*.

    Несомненно, сольный концерт певицы будет ей под стать — ярким, задорным, элегантным и душевным. Прийти стоит как минимум ради того, чтобы спеть «Пошлю его на» хором со всем залом.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    *Внесен Минюстом в список иностранных агентов.

    Фото: предоставлено организаторами

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