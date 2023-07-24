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    В центре Москвы закрутило Maserati. Пируэты и аварии попали на видео

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    Больше характерное для зимы ДТП сняла камера наблюдения в центре Москвы. Неуправляемый автомобиль крутило между авариями на проезжей части и тротуаре.

    Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, вечером 24 июля под колёса Maserati на Каланчевской улице попали клумба и пешеход на тротуаре. Автомобиль это не остановило: дальше он столкнулся с припаркованным Hyundai и врезался в фасад здания.

    Прокуратура добавляет в список жертв столб.

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы
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    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    Дептранс

    https://t.me/DtOperativno

    По данным Госавтоинспекции, медосвидетельствование показало, что водитель сел за руль пьяным. Судя по всему, он отделался испугом. Пострадала женщина-пешеход. Тяжесть травм, с которыми её доставили в больницу, не уточняют.

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

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