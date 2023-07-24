В центре Москвы закрутило Maserati. Пируэты и аварии попали на видео

Больше характерное для зимы ДТП сняла камера наблюдения в центре Москвы. Неуправляемый автомобиль крутило между авариями на проезжей части и тротуаре.



Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, вечером 24 июля под колёса Maserati на Каланчевской улице попали клумба и пешеход на тротуаре. Автомобиль это не остановило: дальше он столкнулся с припаркованным Hyundai и врезался в фасад здания.

Прокуратура добавляет в список жертв столб.