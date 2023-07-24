Суд оценил в 30 лет на троих несостоявшийся поджог военкомата в Выборге

Покушение на военный комиссариат в Выборгском районе Ленобласти закончилось для троих местных жителей приговором по террористическим статьям. Они целили огнём, но испугались охраны.
Как сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, здание военного комиссариата в Выборге стало мишенью людей с корыстной целью и антисоциальными установками в июне прошлого года.
Согласно материалам, Эльдар Воскресенский и Евгений Лагойда ночью примеривались к военкомату, чтобы забросить в периметр самодельное зажигательное устройство.
«Довести задуманное до конца они не смогли, так как увидели охранника, испугались, что будут задержаны, и скрылись с места совершения преступления», — сообщают в суде.
Организатором признали Юрия Загурских. Следствие уверено, что он действовал в сговоре с неустановленным лицом на Украине. Загурских признали виновным в содействии террористической деятельности. Четвёртая часть предусматривает от 15 лет колонии, подсудимый 16 февраля получил 11 лет. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.
Лагойду 12 апреля признали виновным в покушении на теракт и назначили ему 6 лет строгого режима с отбыванием в тюрьме первых двух лет. Судя по картотеке суда, их дела слушались в особом порядке без исследования доказательств. Воскресенский вину не признал и по той же статье получил 13 лет особого режима. Первые три года своего срока он проведёт в тюрьме.
О задержании троих подозреваемых в подготовке теракта в Выборге УФСБ сообщало в сентябре прошлого года. По данным службы, они планировали поджечь принадлежащее военным административное здание. Какое — не уточнялось.
В поле зрения правоохранителей все трое попали несколько раньше. Согласно материалам Выборгского горсуда, утром 25 августа они выказали неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции — ответили отказом на требование предъявить документы. Воскресенский заявил, что забыл паспорт в сумке, а та четыре дня как находится у друга. Лагойда и Загурских объяснили, что их документы в залоге у таксиста. Каждый получил по 6 суток административного ареста.