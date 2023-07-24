Суд оценил в 30 лет на троих несостоявшийся поджог военкомата в Выборге

Покушение на военный комиссариат в Выборгском районе Ленобласти закончилось для троих местных жителей приговором по террористическим статьям. Они целили огнём, но испугались охраны.



Как сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, здание военного комиссариата в Выборге стало мишенью людей с корыстной целью и антисоциальными установками в июне прошлого года.

Согласно материалам, Эльдар Воскресенский и Евгений Лагойда ночью примеривались к военкомату, чтобы забросить в периметр самодельное зажигательное устройство.