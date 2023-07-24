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    Sky Sports: Килиан Мбаппе готов уйти в «Аль-Хиляль» за 300 000 000 евро

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    Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» принял предложение саудовского «Аль-Хиляля» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе за 300 миллионов евро (259 миллионов фунтов стерлингов), сообщает 24 июля телеканал Sky Sports.

    Причем, по информации Sky Sports, рекордное предложение саудовского клуба — не единственное, что получил «ПСЖ». Говорят, что уже существует «горячий рынок» для капитана сборной Франции — к нему проявляли интерес «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Барселона».

    «Там летают невероятные цифры. Некоторые американские СМИ сообщают, что «Аль-Хиляль» предлагает Мбаппе что-то около 700 миллионов евро за один сезон и говорит, что затем он может уйти и перейти в "Реал Мадрид"», — высказался главный корреспондент Sky Sports News Каве Солхеколь.

    У форварда остался один год контракта с ПСЖ, и он не хочет подписывать новый. Футбольные аналитики считают, что Мбаппе намерен бесплатно присоединиться к «Реалу» следующим летом.

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