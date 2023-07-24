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    Свинцовый виноград и дельфины. В Газе нашли римское кладбище, которому две тысячи лет

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    Удивительная находка в Палестине. Как передаёт 24 июля Reuters, в Газе археологи обнаружили римское кладбище, которому около двух тысяч лет. Найдено более 125 гробниц, а также 2 редких свинцовых саркофага. И такое вообще впервые за всю историю работы ученых в регионе.

    В большинстве захоронений сохранились практически неповрежденные скелеты. Один из двух саркофагов украшен орнаментом в виде гроздьев винограда, а другой — изображениями дельфинов.

    «Нам нужны средства, чтобы сохранить этот археологический объект, чтобы история не была стерта», — заявил Фадель Аль-Аутул, эксперт Французской библейской и археологической школы. Он добавил, что надеется, что это место станет туристическим направлением с музеем, где будут представлены находки.

    Сейчас, несмотря на рекордную жару, почти три десятка специалистов заняты раскопками, расчисткой земли и сохранением скелетов. Они также собирают по кусочкам глиняные кувшины, найденные в некоторых могилах.

    «Это беспрецедентно. Это углубляет палестинские корни на этой земле и показывает, что им тысячи лет», — цитирует Reuters Джамаля Абу Рейда, генерального директора Министерства древностей Газы.

    Римское кладбище было найдено в прошлом году, однако местные археологи были вынуждены законсервировать место раскопок из-за отсутствия финансирования, и настоящие исследования начались только сейчас.

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