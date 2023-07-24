Свинцовый виноград и дельфины. В Газе нашли римское кладбище, которому две тысячи лет

Удивительная находка в Палестине. Как передаёт 24 июля Reuters, в Газе археологи обнаружили римское кладбище, которому около двух тысяч лет. Найдено более 125 гробниц, а также 2 редких свинцовых саркофага. И такое вообще впервые за всю историю работы ученых в регионе.



В большинстве захоронений сохранились практически неповрежденные скелеты. Один из двух саркофагов украшен орнаментом в виде гроздьев винограда, а другой — изображениями дельфинов.



«Нам нужны средства, чтобы сохранить этот археологический объект, чтобы история не была стерта», — заявил Фадель Аль-Аутул, эксперт Французской библейской и археологической школы. Он добавил, что надеется, что это место станет туристическим направлением с музеем, где будут представлены находки.

