Путин подписал закон об обязанности банков компенсировать мошеннические переводы

Банки в России будут обязаны проверять денежные переводы граждан и ставить на двухдневную паузу все подозрительные операции, а также компенсировать потери клиентов из-за совершенных без их согласия переводов. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ 24 июля был официально опубликован.
В рамках совершенствования механизма «антифорда» (это система мониторинга и предотвращения мошенничества) проверять операции на предмет возможного мошенничества будет не только банк-отправитель, но и банк, на счет которого зачисляются средства.
Если операции по переводу денег были совершены без согласия клиента, банки обязаны возместить эти потери. Информация, что операция была проведена без согласия владельца средств, должна поступить от Центробанка. Это должно быть сделано в течение 30 дней после того, как от клиента поступит заявление о возмещении, либо в течение 60 дней, если речь о трансграничном переводе средств.
Закон вступит в силу через год после официального опубликования, то есть 25 июля 2024 года.