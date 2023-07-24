Путин подписал закон об обязанности банков компенсировать мошеннические переводы

Банки в России будут обязаны проверять денежные переводы граждан и ставить на двухдневную паузу все подозрительные операции, а также компенсировать потери клиентов из-за совершенных без их согласия переводов. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ 24 июля был официально опубликован.



В рамках совершенствования механизма «антифорда» (это система мониторинга и предотвращения мошенничества) проверять операции на предмет возможного мошенничества будет не только банк-отправитель, но и банк, на счет которого зачисляются средства.