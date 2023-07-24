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    Путин подписал закон о продаже с аукциона коррупционного жилья

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    Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает продавать с аукциона жилье, изъятое в пользу государства из-за коррупционных правонарушений. Соответствующий документ 24 июля был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Речь идет о законе от 24.07.2023 № 354-ФЗ. Его на рассмотрение Госдумы внесло правительство РФ. Как указывалось в пояснительной записке со ссылкой на данные Росимущества, на момент внесения инициативы в казне находилось 140 объектов жилого фонда, которые были конфискованы, из них 32 — за коррупционные правонарушения. А порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности такого жилья «путем их возмездной реализации» отсутствовал. Инициатива восполнила этот пробел.

    На аукцион будет выставляться жилье, рыночная стоимость которого в два и более раза превышает среднюю по региону, в котором расположена эта недвижимость. Под закон подпадают также и квартиры, которые числятся в государственном жилом фонде и пока не были переданы по договору соцнайма на день вступления документа в силу.

    Более бюджетные квартиры или комнаты будут так же, как и раньше, передаваться гражданам по соцнайму.

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    ЗаконКоррупция
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