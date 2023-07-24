Путин подписал закон о продаже с аукциона коррупционного жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает продавать с аукциона жилье, изъятое в пользу государства из-за коррупционных правонарушений. Соответствующий документ 24 июля был размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Речь идет о законе от 24.07.2023
На аукцион будет выставляться жилье, рыночная стоимость которого в два и более раза превышает среднюю по региону, в котором расположена эта недвижимость. Под закон подпадают также и квартиры, которые числятся в государственном жилом фонде и пока не были переданы по договору соцнайма на день вступления документа в силу.
Более бюджетные квартиры или комнаты будут так же, как и раньше, передаваться гражданам по соцнайму.