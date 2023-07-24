Лесные пожары в Греции: вслед за Родосом вспыхнул и Корфу

Лесные пожары в Греции, кроме Родоса, охватили еще два острова — Эвбею и Корфу. Как пишут греческие СМИ 24 июля, фронт огня расширяется, проводится эвакуация туристов.



Как пишет издание Zougla.gr, на Южном Родосе площадь пожара растет, произошло два повторных возгорания огня в деревнях Геннади и Вати, а в деревне Асклипиео огонь сжег дома и предприятия, а ситуация характеризуется как «чрезвычайно опасная».

По данным Lefimerida.gr спасатели опасаются усиления ветра и возгораний на Каристосе, однако самая катастрофическая ситуация сохраняется на Родосе.