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    Лесные пожары в Греции: вслед за Родосом вспыхнул и Корфу

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    5 комментариев

    Лесные пожары в Греции, кроме Родоса, охватили еще два острова — Эвбею и Корфу. Как пишут греческие СМИ 24 июля, фронт огня расширяется, проводится эвакуация туристов.

    Как пишет издание Zougla.gr, на Южном Родосе площадь пожара растет, произошло два повторных возгорания огня в деревнях Геннади и Вати, а в деревне Асклипиео огонь сжег дома и предприятия, а ситуация характеризуется как «чрезвычайно опасная».

    По данным Lefimerida.gr спасатели опасаются усиления ветра и возгораний на Каристосе, однако самая катастрофическая ситуация сохраняется на Родосе.

    Автор: youtube.com/konstantinosgeorgiouchannel

    ТАСС со ссылкой на местный телеканал ERT-1 пишет, что на Корфу из северо-западной части острова, где разгорелся пожар, были превентивно эвакуированы в южную часть острова более 2,5 тысяч туристов.

    Автор: youtube.com/TheSpirosspiros

    Портал Newsbomb.gr привел информацию от мэра северной части Корфу, что особенно трудной была ночь воскресенья, когда увозили не желающих покидать свои дома жителей тех локаций, которые было решено эвакуировать. Мэр добавил, что пожар возник одновременно в трех разных местах на склонах горы Пантократор.

    Автор: youtube.com/miltosanthis3827

    Пламя сразу на трех фронтах полыхает в районе города Каристос на острове Эвбея, сообщает издание Newsit.gr. Огонь подошел к населенным пунктам, и деревню Платанистос эвакуировали.

    Автор: youtube.com/uncover_nmp

    По данным греческого русскоязычного портала «Афинские новости», за последние 10 лет в стране сгорели 3,5 млн акров (это более 1,4 млн га).

    Автор: youtube.com/uncover_nmp

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    Комментарии 5

    Гость24 Июл 2023 в 16:20
    Хорошо, но мало!
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