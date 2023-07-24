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    Лидер коммунистической «Красной партии» Норвегии ушел в отставку после кражи очков в аэропорту Осло

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    Лидер ультралевой коммунистической «Красной партии» Норвегии Бьёрнар Мокснес объявил, что уходит в отставку из-за инцидента с кражей солнцезащитных очков в аэропорту Осло. Изначально политик говорил, что случайно взял аксессуар, но после признал вину, объяснив, что «не может понять», почему он это сделал, пишет 24 июля «Коммерсантъ».

    По данным норвежских СМИ, 41-летний политик прикарманил очки Hugo Boss стоимостью около 100 евро в одном из бутиков в здании аэропорта. Хотя изначально Мокснес отрицал кражу, на записи с камер видеонаблюдения видно обратное. Политик срывает с очков бирку, кладет их в чемодан, а после себе в карман. 30 июня его оштрафовали за кражу на 3 тысячи крон (около 250 евро). После Бьёрнар Мокснес признался в содеянном и не смог объяснить мотивы своего поступка.

    Лидером ультралевой коммунистической «Красной партии» станет его заместитель Мари Сневе Мартинуссен.

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