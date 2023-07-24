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    «Я уже вижу пустоту, которую она оставляет нам». Франция прощается с Джейн Биркин

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    Родственники Джейн Биркин, в том числе ее дочери, собрались утром в понедельник, 24 июля, в церкви Сен-Рош в Париже, чтобы проститься с легендой, скончавшейся на прошлой неделе. Перед церковью — толпа неравнодушных людей, которые отдают дань памяти французской певице, актрисе, правозащитнице, пишет французская газета Le Monde.

    В помещении собрались самые близкие и высший свет, среди которых: первая леди Франции Брижит Макрон, министр культуры Рима Абдюль-Малак, а также артисты Катрин Денёв, Эмманюэль Беар, Кароль Буке, Ванесса Паради и Сальваторе Адамо.

    Первой попрощаться с мамой вышла Шарлотта Генсбур — дочь Джейн Биркин и Сержа Генсбура.

    «Я считаю себя сиротой. Я вижу, как все ваши души страдают без нее. Я вижу пустоту, которая она оставляет нам. Это моя мама. Это наша мама», — со слезами на глазах сказала Шарлотта Генсбург.

    Затем слово взяла ее сводная сестра Лу Дуайон, дочь Биркин от режиссера Жака Дуайона:

    «Ты пугала меня до чертиков, когда отправлялась под бомбы в Сараево, потому что говорила, что мне потом будет стыдно, что моя мать ничего не сделала», — вспоминает Лу Дуайон события в Косово конца 1990-х.

    Джейн Биркин ушла из жизни 16 июля в возрасте 76 лет. Весной артистка отменила концерты, ссылаясь на плохое здоровье.

    Она стала символом французской «новой волны» благодаря роли Пенелопы в фильме «Бассейн». В 1978 году снялась в первой экранизации «Смерти на Ниле» по детективу Агаты Кристи. Всем известна ее пронзительная «Je t'aime… moi non plus» в дуэтной работе с Сержем Генсбуром. Как и многие шестидесятники, Джейн была настоящей пацифисткой.

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