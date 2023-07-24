«Я уже вижу пустоту, которую она оставляет нам». Франция прощается с Джейн Биркин

Родственники Джейн Биркин, в том числе ее дочери, собрались утром в понедельник, 24 июля, в церкви Сен-Рош в Париже, чтобы проститься с легендой, скончавшейся на прошлой неделе. Перед церковью — толпа неравнодушных людей, которые отдают дань памяти французской певице, актрисе, правозащитнице, пишет французская газета Le Monde.



В помещении собрались самые близкие и высший свет, среди которых: первая леди Франции Брижит Макрон, министр культуры Рима Абдюль-Малак, а также артисты Катрин Денёв, Эмманюэль Беар, Кароль Буке, Ванесса Паради и Сальваторе Адамо.