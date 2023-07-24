Самокаты, стройки, озера и детские площадки. География травм маленьких петербуржцев

В минувшие выходные Педиатрический университет столкнулся с пиком детского травматизма. Об этом 24 июля заявили в пресс-службе вуза. Из различных районов города с разными травмами в стационар поступали дети. О некоторых из них рассказали в медицинском учреждении.



Девятилетний мальчик катался на севере Петербурга на электросамокате и ударился о подножку, которая вонзилась ему в ногу на глубину трех сантиметров. Педиатрический университет передал телефонограмму в полицию.

Трехлетний ребенок в районе Шуваловского проспекта попал под колеса электросамоката, на котором ехали нетрезвые люди. Мальчика госпитализировали с подозрением на закрытый перелом лодыжки, сейчас его состоянию ничего не угрожает, врачи наблюдают за пациентом.