Самокаты, стройки, озера и детские площадки. География травм маленьких петербуржцев

В минувшие выходные Педиатрический университет столкнулся с пиком детского травматизма. Об этом
Девятилетний мальчик катался на севере Петербурга на электросамокате и ударился о подножку, которая вонзилась ему в ногу на глубину трех сантиметров. Педиатрический университет передал телефонограмму в полицию.
Трехлетний ребенок в районе Шуваловского проспекта попал под колеса электросамоката, на котором ехали нетрезвые люди. Мальчика госпитализировали с подозрением на закрытый перелом лодыжки, сейчас его состоянию ничего не угрожает, врачи наблюдают за пациентом.
На стройке в Кудрово на ногу 16-летнему подростку упала бетонная плита. В экстренном порядке подростка прооперировали. Другой юноша, 17-летний, купался в парке «Осиновая роща». Он прыгнул в озеро Глухое и ударился об острый предмет. При госпитализации у пострадавшего диагностировали две раны на левой голени и в области лодыжки. Школьнику поставили столбнячный анатоксин, обработали порезы.
А на улице Наличной девочка 12 лет прищемила палец в тренажере. Врачи диагностировали у нее перелом фаланги безымянного пальца.
«Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов обратил внимание, что все эти и другие случаи имеют в основе недосмотр, а зачастую и попустительство родителей. Он ещё раз обратился к взрослым с призывом следить за детьми, не экспериментировать с экстремальными способами отдыха», — добавили в вузе.