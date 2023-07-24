Гром, ливень и град — в Петербурге. Город накрывает туча

Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Гром, ливень и град прошли на юго-западе Петербурга утром 24 июля. Как передает корреспондент «Фонтанки», ветер при этом особо не свирепствовал.
Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Пока все проходит, как и прогнозировали синоптики. Согласно сервису «Яндекс. Погода», тучи окружают город с разных сторон. Над центром они пока не зависли, однако горожане рассказывают, что и там слышат отдаленные раскаты грома.
Понедельник в городе на Неве проходит под влиянием циклонического тыла. Это значит, что нужно готовиться к кратковременным дождям и учитывать, что может быть прохладно — температура воздуха обещает быть чуть ниже нормы.