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    Байкер без прав кувырнулся в кювет под Лугой и погиб

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    Мотоциклист не удержался на дороге в Лужском районе Ленобласти ранним утром 23 июля. Травмы оказались смертельными.

    ДТП случилось в 4 часа утра воскресенья на 138-м километре автодороги Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга, сообщает 24 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 27-летний байкер на мотоцикле TVS Apache не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

    В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Водительских прав мужчина не имел. Сам мотоцикл принадлежит 52-летнему петербуржцу. По факту произошедшего ведется проверка.

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