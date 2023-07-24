Байкер без прав кувырнулся в кювет под Лугой и погиб

Мотоциклист не удержался на дороге в Лужском районе Ленобласти ранним утром 23 июля. Травмы оказались смертельными.



ДТП случилось в 4 часа утра воскресенья на 138-м километре автодороги Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга, сообщает 24 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 27-летний байкер на мотоцикле TVS Apache не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Водительских прав мужчина не имел. Сам мотоцикл принадлежит 52-летнему петербуржцу. По факту произошедшего ведется проверка.