В Петербурге за первое полугодие купили на 16% больше квартир, чем в прошлом году, самый высокий спрос — на готовые объекты

За первое полугодие 2023 года в Петербурге продано 33 тыс. кв. м элитного жилья, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». Покупатели предпочитают готовые квартиры — их доля в общем объеме сделок достигла 35%. Продажи в сданных элитных объектах растут — их доля в прошлом году составляла 20%. Это обусловлено тем, что и в структуре предложения они занимают более половины. «При наличии ликвидного готового продукта интерес покупателей фокусируется именно на нём, — объяснила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — В первом полугодии предложение в элитном сегменте пополнялось небольшими пулами лотов, в то время как в прошлом году состоялись успешные старты продаж более крупных проектов на начальных этапах строительства».

Общий объем предложения в верхнем ценовом сегменте на начало июля 2023 года составляет 260 тыс. кв. м — оно сопоставимо с тем, что было в начале года. Больше всего свободных лотов — 69% — находится в Петроградском районе. Соответственно, район остается и лидером спроса — на него приходится 73% сделок. Второе место — у Василеостровского района. Остальные сделки точечно распределены по разным локациям. Цены на элитное жилье изменились за полгода всего на 1% и на конец июня составляли 504 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что это связано с низкими темпами вывода новых проектов. При этом квартир в высокой степени готовности достаточно, а в сданных домах и вовсе чаще всего действуют индивидуальные условия.

Ипотека — не самый популярный инструмент у покупателей дорогой недвижимости, на нее приходится всего 24% сделок, при этом доля стопроцентной оплаты также снизилась — с 42% до 13%, а основным инструментом покупки элитного жилья стали программы рассрочки — 63%.