В Петербурге за первое полугодие купили на 16% больше квартир, чем в прошлом году, самый высокий спрос — на готовые объекты

За первое полугодие 2023 года в Петербурге продано
Продажи в сданных элитных объектах растут — их доля в прошлом году составляла 20%. Это обусловлено тем, что и в структуре предложения они занимают более половины. «При наличии ликвидного готового продукта интерес покупателей фокусируется именно на нём, — объяснила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — В первом полугодии предложение в элитном сегменте пополнялось небольшими пулами лотов, в то время как в прошлом году состоялись успешные старты продаж более крупных проектов на начальных этапах строительства».
Общий объем предложения в верхнем ценовом сегменте на начало июля 2023 года составляет
Цены на элитное жилье изменились за полгода всего на 1% и на конец июня составляли
Ипотека — не самый популярный инструмент у покупателей дорогой недвижимости, на нее приходится всего 24% сделок, при этом доля стопроцентной оплаты также снизилась — с 42% до 13%, а основным инструментом покупки элитного жилья стали программы рассрочки — 63%.
Чаще всего элитные квартиры приобретают в этом году петербуржцы — на них приходится 81%, региональные покупатели совершили всего 19% сделок. В прошлом году иногородних покупателей было почти в два раза больше — 34%, местное дорогое жилье пользовалось спросом у покупателей из Москвы, Московской области и Краснодарского края. В этом году интересуются недвижимостью в Петербурге жители Башкортостана, Волгоградской и Новгородской областей.