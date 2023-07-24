Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после скандала из-за пьяного вождения

Глава Минюста Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после того, как была поймана на пьяном вождении. Проблемам с полицией из-за алкоголя предшествовала дорожная авария. Об этом сообщает Bloomberg.



По данным СМИ, Аллан попала в ДТП накануне около 9 часов по местному времени в Веллингтоне. Почти сразу ее взяли под стражу, но через несколько часов освободили. 24 июля премьер-министр страны Крис Хипкинс был вынужден объясняться с представителями СМИ. Выяснилось, что Аллан предъявили обвинение в ряде нарушений: помимо алкоголя в крови, министр юстиции отказывалась от общения с полицейскими.