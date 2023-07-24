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    Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после скандала из-за пьяного вождения

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    Глава Минюста Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после того, как была поймана на пьяном вождении. Проблемам с полицией из-за алкоголя предшествовала дорожная авария. Об этом сообщает Bloomberg.

    По данным СМИ, Аллан попала в ДТП накануне около 9 часов по местному времени в Веллингтоне. Почти сразу ее взяли под стражу, но через несколько часов освободили. 24 июля премьер-министр страны Крис Хипкинс был вынужден объясняться с представителями СМИ. Выяснилось, что Аллан предъявили обвинение в ряде нарушений: помимо алкоголя в крови, министр юстиции отказывалась от общения с полицейскими.

    «Сегодня утром я поговорил с ней и сообщил, что она не может быть министром. Кири согласилась и подала в отставку», — заявил Хипкинс журналистам.

    Он также отметил, что Кири в последнее время испытывала психологические сложности после расставания с давним партнером. «Кири — невероятно талантливый человек, который сражался с демонами и проиграл эту битву», — заявил премьер-министр Новой Зеландии.

    Для Хипкинса ситуация осложняется тем, что в октябре в стране должны пройти выборы, а Кири — четвертый министр, отправленный в отставку в последнее время.

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    Новая Зеландия
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