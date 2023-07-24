Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после скандала из-за пьяного вождения

Глава Минюста Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после того, как была поймана на пьяном вождении. Проблемам с полицией из-за алкоголя предшествовала дорожная авария. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным СМИ, Аллан попала в ДТП накануне около
«Сегодня утром я поговорил с ней и сообщил, что она не может быть министром. Кири согласилась и подала в отставку», — заявил Хипкинс журналистам.
Он также отметил, что Кири в последнее время испытывала психологические сложности после расставания с давним партнером. «Кири — невероятно талантливый человек, который сражался с демонами и проиграл эту битву», — заявил премьер-министр Новой Зеландии.
Для Хипкинса ситуация осложняется тем, что в октябре в стране должны пройти выборы, а Кири — четвертый министр, отправленный в отставку в последнее время.