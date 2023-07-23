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    Двоих подбросило в воздух. В Москве после ДТП с мотоциклом погибла женщина

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    3 комментария
    Фото: прокуратура Москвы
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    Серьезная авария с трагическим исходом произошла днем 23 июля на юго-востоке столицы. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

    По предварительной информации, водитель ВАЗ следовал по перекрестку улиц Совхозной и Краснодарской. При повороте налево он не уступил дорогу мотоциклу. Судя по опубликованному видео, удар был такой силы, что людей буквально подбросило в воздух.

    Дептранс Москвы

    В результате ДТП 37-летняя пассажирка мотоцикла скончалась от полученных травм. Водитель сейчас в больнице.

    По факту аварии проводится проверка.

    Фото: прокуратура Москвы

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    ДТП с мотоциклом
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    Комментарии 3

    Гость23 Июл 2023 в 14:51
    Ну лоб в лоб, конечно тут будет сальто-мортале.
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 14:51
    ....с долгожданным ветерком в перегонки выбегают "Жигулёнки" словно капельки , словно капельки Волги - реки...(была такая песня в 70-е)
    +0−0
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