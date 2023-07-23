Двоих подбросило в воздух. В Москве после ДТП с мотоциклом погибла женщина

Серьезная авария с трагическим исходом произошла днем 23 июля на юго-востоке столицы. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
По предварительной информации, водитель ВАЗ следовал по перекрестку улиц Совхозной и Краснодарской. При повороте налево он не уступил дорогу мотоциклу. Судя по опубликованному видео, удар был такой силы, что людей буквально подбросило в воздух.
Дептранс Москвы
В результате ДТП 37-летняя пассажирка мотоцикла скончалась от полученных травм. Водитель сейчас в больнице.
По факту аварии проводится проверка.