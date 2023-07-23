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    Вендел не вернулся на переговоры в Петербург

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    14 комментариев

    Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел не прилетел в город на Неве на переговоры с руководством петербургского клуба. Об этом рассказал бразильский журналист Вене Касагранде на странице в социальной сети. Эскапада вызвала раздражение у всех сторон.

    От перелета Вендел якобы отказался в последний момент. Межсезонье он провел в Бразилии и не участвовал в тренировочном процессе с «Зенитом». В Петербург он должен был прилететь для того, чтобы решить вопросы о собственном будущем.

    Маркус Вендел Вале да Силва играет в «Зените» с 2020 года. В Петербург он переехал из Лиссабона, где играл за «Спортинг». Тогда сине-бело-голубые заплатили за игрока, по данным Transfermarkt, 20,3 миллиона евро. Контракт с «Зенитом» у Вендела истекает через несколько лет, в 2027 году.

    В прошедшем сезоне полузащитник выходил на поле 35 раз и отметился 9 голами.

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    Комментарии 14

    Гость23 Июл 2023 в 11:10
    Что, так и будет сидеть в своей Бразилии и платить штрафы? И как долго он продержится? А потом что будет делать?
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 11:02
    ЦСКА терпел в своё время похожие выходки от Вагнера Лава. Но это был нападающий классом выше, игрок сборной Бразилии и очень важная фигура для игры армейцев.
    Тут всё не так.
    +0−0
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