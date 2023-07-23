Вендел не вернулся на переговоры в Петербург

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел не прилетел в город на Неве на переговоры с руководством петербургского клуба. Об этом рассказал бразильский журналист Вене Касагранде на странице в социальной сети. Эскапада вызвала раздражение у всех сторон.



От перелета Вендел якобы отказался в последний момент. Межсезонье он провел в Бразилии и не участвовал в тренировочном процессе с «Зенитом». В Петербург он должен был прилететь для того, чтобы решить вопросы о собственном будущем.



Маркус Вендел Вале да Силва играет в «Зените» с 2020 года. В Петербург он переехал из Лиссабона, где играл за «Спортинг». Тогда сине-бело-голубые заплатили за игрока, по данным Transfermarkt, 20,3 миллиона евро. Контракт с «Зенитом» у Вендела истекает через несколько лет, в 2027 году.

