Молодой человек в Тосно неудачно покатался на велосипеде. Пальцы спасали в Петербурге

На больничной койке закончилась летняя прогулка на велосипеде для молодого жителя Тосно. Его уже прооперировали. Историю 22 июля рассказали в Педиатрическом университете.
17-летний юноша неудачно упал с велика на большой скорости, опершись на правую стопу. Из Ленобласти его перевезли в клинику Педиатрического университета, где медики констатировали множественные травмы.
Помимо ссадин, у молодого человека были переломы пальцев ног и кости правой стопы. Множественные скальпированные раны требовали сшивания сухожилия, нервов.
Парню сделали операцию. «Выполнены открытые репозиция, установлен металлоостеосинтез пальцев правой стопы, плюсневой кости правой стопы», – сообщают в университете.
Сейчас самочувствие пострадавшего удовлетворительное.