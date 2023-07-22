Молодой человек в Тосно неудачно покатался на велосипеде. Пальцы спасали в Петербурге

На больничной койке закончилась летняя прогулка на велосипеде для молодого жителя Тосно. Его уже прооперировали. Историю 22 июля рассказали в Педиатрическом университете.



17-летний юноша неудачно упал с велика на большой скорости, опершись на правую стопу. Из Ленобласти его перевезли в клинику Педиатрического университета, где медики констатировали множественные травмы.



Помимо ссадин, у молодого человека были переломы пальцев ног и кости правой стопы. Множественные скальпированные раны требовали сшивания сухожилия, нервов.

