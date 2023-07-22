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    Молодой человек в Тосно неудачно покатался на велосипеде. Пальцы спасали в Петербурге

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    1 комментарий

    На больничной койке закончилась летняя прогулка на велосипеде для молодого жителя Тосно. Его уже прооперировали. Историю 22 июля рассказали в Педиатрическом университете.

    17-летний юноша неудачно упал с велика на большой скорости, опершись на правую стопу. Из Ленобласти его перевезли в клинику Педиатрического университета, где медики констатировали множественные травмы.

    Помимо ссадин, у молодого человека были переломы пальцев ног и кости правой стопы. Множественные скальпированные раны требовали сшивания сухожилия, нервов.

    Парню сделали операцию. «Выполнены открытые репозиция, установлен металлоостеосинтез пальцев правой стопы, плюсневой кости правой стопы», – сообщают в университете.

    Сейчас самочувствие пострадавшего удовлетворительное.

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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!23 Июл 2023 в 00:18
    а куда пропал кадыров вдруг.
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