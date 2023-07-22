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    Двойная не сплошная. В разных районах Петербурга узрели радугу, завтра возможна еще одна

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    2 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки» Елизавета
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    Красивое природное явление — двойная радуга — показалось петербуржцам вечером 22 июля. В целом, погожему дню добавил драматизма небольшой дождь. Наградой за него стала двойная радуга, которую видели в разных районах города.

    читатель «Фонтанки» Ольга

    Судя по информации метеорологов, шансы увидеть природные световые шоу будут у нас и на следующий день, – он ожидается не без приключений.

    Фото: читатель «Фонтанки» Елизавета
    Фото: читатель «Фонтанки» Елизавета
    Фото: читатель «Фонтанки» София
    Фото: читатель «Фонтанки» София
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    Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, ближайшей ночью нас ждет переменная облачность, без существенных осадков, а днем будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди и даже гроза. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Ночью столбик термометра покажет +13...+15 градусов, днем поднимется до +19...+21. Атмосферное давление будет меняться мало.

    читатель «Фонтанки» София

    Фото: читатель «Фонтанки» Елизавета

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    Комментарии 2

    Гость22 Июл 2023 в 22:05
    Второй раз, прямо из-за дома и перед нашим окном видим радугу. Она нагло долго держится и широкая такая.
    +0−0
    Михаил Микушин22 Июл 2023 в 21:56
    Провокация Коллективного Запада ! Разве радугу до сих пор не запретили ?!
    +2−0
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