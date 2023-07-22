Двойная не сплошная. В разных районах Петербурга узрели радугу, завтра возможна еще одна

Красивое природное явление — двойная радуга — показалось петербуржцам вечером 22 июля. В целом, погожему дню добавил драматизма небольшой дождь. Наградой за него стала двойная радуга, которую видели в разных районах города.
читатель «Фонтанки» Ольга
Судя по информации метеорологов, шансы увидеть природные световые шоу будут у нас и на следующий день, – он ожидается не без приключений.
Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, ближайшей ночью нас ждет переменная облачность, без существенных осадков, а днем будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди и даже гроза. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Ночью столбик термометра покажет +13...+15 градусов, днем поднимется до +19...+21. Атмосферное давление будет меняться мало.
читатель «Фонтанки» София