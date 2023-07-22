«Уральские авиалинии» приобретут 38 российских самолетов МС-21 и выкупят десятки Airbus

Авиакомпания «Уральские авиалинии» намерена в 2029–2030 годах купить в лизинг 38 самолетов российского производства МС-21. Об этом 22 июля сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Сергея Скуратова.



Кроме того, по данным издания, компания получила разрешение на выкуп 19 самолетов Airbus от США и еще на какое-то количество — от Евросоюза. Выкупить самолеты за счет средств Фонда национального благосостояния предложил Минтранс, когда после начала спецоперации российским компаниям велели вернуть взятые в лизинг европейские лайнеры.

