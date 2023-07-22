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    «Уральские авиалинии» приобретут 38 российских самолетов МС-21 и выкупят десятки Airbus

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    17 комментариев

    Авиакомпания «Уральские авиалинии» намерена в 2029–2030 годах купить в лизинг 38 самолетов российского производства МС-21. Об этом 22 июля сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Сергея Скуратова.

    Кроме того, по данным издания, компания получила разрешение на выкуп 19 самолетов Airbus от США и еще на какое-то количество — от Евросоюза. Выкупить самолеты за счет средств Фонда национального благосостояния предложил Минтранс, когда после начала спецоперации российским компаниям велели вернуть взятые в лизинг европейские лайнеры.

    Интересно, что ранее Скуратов говорил о нецелесообразности покупки МС-21, а СМИ сообщали о том, что приблизительная стоимость самолета МС-21 в означенные годы может составлять порядка 50–54 миллионов долларов, в то время как рыночная цена аналогичных Boeing и Airbus — ниже 50 миллионов.

    МС (магистральный самолёт XXI века) — узкофюзеляжный пассажирский самолёт корпорации «Иркут». Начало серийного производства планируется на 2024 год. Первый полет был совершен в 2017 году. Лётная сертификационная программа для варианта с американскими двигателями была завершена в декабре 2021 года

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    Комментарии 17

    Гость22 Июл 2023 в 20:17
    Выкуп самолетов Airbus - это про те, которые были в лизинге и которые отказались возвращать лизинговым компаниям
    +0−0
    Васисуалий Лошков22 Июл 2023 в 20:13
    ха!!это уже после арматы будет?)))))))))))))))))а че там с супер-самолетом CheckMate?))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    +1−1
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