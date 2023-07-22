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    На КАДе собираются две пробки, по дороге разбросаны запчасти и ГАЗель

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    Сразу на двух участках КАД днем 22 июля возникли пробки из-за аварий. Плотно на внешнем кольце у Рябовского шоссе и на внутреннем у проспекта Ветеранов.

    Кадры с места аварий публикуют очевидцы. Так, по словам жителей близлежащих домов, у Рябовского шоссе водитель ГАЗели встал посреди дороги и просто ушел, не выставив никаких знаков. В грузовик врезалась «Лада». Пробка, по данным «Яндекса», растянулась на полтора километра.

    Вторая авария замечена в правом ряду недалеко от развязки с Волхонским и Таллинским шоссе. Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», столкнулись три попутные машины. Пострадавших нет.

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    Комментарии 1

    Гость22 Июл 2023 в 17:45
    Машины разбираются, пробки собираются.
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