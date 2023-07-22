На КАДе собираются две пробки, по дороге разбросаны запчасти и ГАЗель

Сразу на двух участках КАД днем 22 июля возникли пробки из-за аварий. Плотно на внешнем кольце у Рябовского шоссе и на внутреннем у проспекта Ветеранов.
Кадры с места аварий публикуют очевидцы. Так, по словам жителей близлежащих домов, у Рябовского шоссе водитель ГАЗели встал посреди дороги и просто ушел, не выставив никаких знаков. В грузовик врезалась «Лада». Пробка, по данным «Яндекса», растянулась на полтора километра.
Вторая авария замечена в правом ряду недалеко от развязки с Волхонским и Таллинским шоссе. Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», столкнулись три попутные машины. Пострадавших нет.