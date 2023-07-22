    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, зап

    754мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.38eur100.66

    «Зенит» начал сезон в чемпионате с победы

    929
    3 комментария

    Петербургский «Зенит» одержал победу в матче первого тура Российской премьер-лиги над командой «Пари НН». Встреча проходила в Нижнем Новгороде 22 июля и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

    Дублем отметился Матео Кассьерра (57-я и 83-я минуты).

    Следующий матч сине-бело-голубые проведут 25 июля на «Газпром Арене» в рамках первого тура Кубка России против «Ахмата». А второй матч РПЛ «Зенит» проведет в гостях у «Ростова».

    Напомним, «Зенит» — действующий чемпион России. При Сергее Семаке петербуржцы выигрывали этот титул пять раз подряд.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость22 Июл 2023 в 17:30
    Это уже диагноз: что не так с психикой у людей, которые постоянно опаздывают
    ОБРАЗ ЖИЗНИ. одна бабушка в прошлом постоянно опазывала на важные встречи. теперя не опаздывает. никто встречи не назначает!
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 17:29
    «Зенит» — чемпион! 🤗
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close