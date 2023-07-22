«Зенит» начал сезон в чемпионате с победы

Петербургский «Зенит» одержал победу в матче первого тура Российской премьер-лиги над командой «Пари НН». Встреча проходила в Нижнем Новгороде 22 июля и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.
Дублем отметился Матео Кассьерра (57-я и 83-я минуты).
Следующий матч сине-бело-голубые проведут 25 июля на «Газпром Арене» в рамках первого тура Кубка России против «Ахмата». А второй матч РПЛ «Зенит» проведет в гостях у «Ростова».
Напомним, «Зенит» — действующий чемпион России. При Сергее Семаке петербуржцы выигрывали этот титул пять раз подряд.