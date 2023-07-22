Представился электриком. Суд в Петербурге отправил в изолятор похитителя стремянок

Житель Петербурга переселяется в СИЗО из-за странной тяги к стремянкам. На его счету могут быть три похищенные лестницы.
Об аресте безработного Алексея Романенко 22 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его действия следствие квалифицировало как мошенничество — Романенко, прозвучало в суде, прежде чем присваивать стремянки, разыгрывал спектакль.
Так, в начале июля он пришел в «Токио Сити» и убедил менеджера в том, что он электрик. Когда ему по его просьбе вынесли стремянку, Романенко уличил подходящий момент и ушел вместе с лестницей — ущерб ресторан оценил в 18 тысяч рублей.
Нашли подозреваемого после того, как 15 июля он проделал то же самое в салоне оптики. Ущерб аналогичный.
Следствие подозревает, что кража лестницы из магазина косметики в марте этого года тоже дело рук Романенко. Там стремянка была дешевле и обошлось без перформансов, вор ее попросту стащил.
Обвиняемый просил не отправлять его в СИЗО. Суд отказал, он будет находиться в изоляторе минимум до конца сентября.