Представился электриком. Суд в Петербурге отправил в изолятор похитителя стремянок

Житель Петербурга переселяется в СИЗО из-за странной тяги к стремянкам. На его счету могут быть три похищенные лестницы.



Об аресте безработного Алексея Романенко 22 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его действия следствие квалифицировало как мошенничество — Романенко, прозвучало в суде, прежде чем присваивать стремянки, разыгрывал спектакль.



Так, в начале июля он пришел в «Токио Сити» и убедил менеджера в том, что он электрик. Когда ему по его просьбе вынесли стремянку, Романенко уличил подходящий момент и ушел вместе с лестницей — ущерб ресторан оценил в 18 тысяч рублей.

