Тещу президента Южной Кореи приговорили за подделку документов, это не первое обвинение

Теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — 76-летняя Чхве Ын Сун — была взята под стражу 21 июля в апелляционном суде после оглашения приговора по делу о подделке документов. За решеткой женщина проведет год. Во время судебного заседания, проходившего в 22 километрах к северо-востоку от Сеула, она отрицала свою вину и даже упала в обморок. Об этом сообщает агентство Yonhap.



Окружной суд в декабре 2021 года приговорил ее к такому же наказанию, однако тогда Чхве Ын Сун не была арестована. Что касается самого преступления, речь идет о событиях 2013 года, когда Чхве подделала банковскую справку о переводе на счет 27 миллионов долларов при покупке земли к югу от Сеула.

