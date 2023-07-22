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    Тещу президента Южной Кореи приговорили за подделку документов, это не первое обвинение

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    4 комментария

    Теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — 76-летняя Чхве Ын Сун — была взята под стражу 21 июля в апелляционном суде после оглашения приговора по делу о подделке документов. За решеткой женщина проведет год. Во время судебного заседания, проходившего в 22 километрах к северо-востоку от Сеула, она отрицала свою вину и даже упала в обморок. Об этом сообщает агентство Yonhap.

    Окружной суд в декабре 2021 года приговорил ее к такому же наказанию, однако тогда Чхве Ын Сун не была арестована. Что касается самого преступления, речь идет о событиях 2013 года, когда Чхве подделала банковскую справку о переводе на счет 27 миллионов долларов при покупке земли к югу от Сеула.

    Интересно, что это не первое дело против Чхве Ын Сун. Так, всего лишь 15 декабря верховный суд оправдал ее по обвинениям в получении пособий по государственному медицинскому страхованию после незаконного открытия больницы в 2013 году. По обвинению в незаконном управлении больницей без медицинской лицензии и незаконном получении пособий до 2015 года, вместе с деловыми партнерами, женщина могла провести за решеткой три года — таков был приговор окружного суда в 2021 году. Однако в 2022-м Высокий суд Сеула признал ее невиновной.

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    Комментарии 4

    AlBerkut22 Июл 2023 в 14:51
    Хорошо быть президентом, тёщу можно 'на отдых' отправить и не париться 😉😂😂😂
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 14:43
    А какие документы она подделала? Пропуск на проезд к зятю?
    +0−0
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