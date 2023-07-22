Тещу президента Южной Кореи приговорили за подделку документов, это не первое обвинение

Теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — 76-летняя Чхве Ын Сун — была взята под стражу 21 июля в апелляционном суде после оглашения приговора по делу о подделке документов. За решеткой женщина проведет год. Во время судебного заседания, проходившего в 22 километрах к северо-востоку от Сеула, она отрицала свою вину и даже упала в обморок. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Окружной суд в декабре 2021 года приговорил ее к такому же наказанию, однако тогда Чхве Ын Сун не была арестована. Что касается самого преступления, речь идет о событиях 2013 года, когда Чхве подделала банковскую справку о переводе на счет 27 миллионов долларов при покупке земли к югу от Сеула.
Интересно, что это не первое дело против Чхве Ын Сун. Так, всего лишь 15 декабря верховный суд оправдал ее по обвинениям в получении пособий по государственному медицинскому страхованию после незаконного открытия больницы в 2013 году. По обвинению в незаконном управлении больницей без медицинской лицензии и незаконном получении пособий до 2015 года, вместе с деловыми партнерами, женщина могла провести за решеткой три года — таков был приговор окружного суда в 2021 году. Однако в 2022-м Высокий суд Сеула признал ее невиновной.