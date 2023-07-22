Под Петербургом спалили дом за 18 миллионов. Поджигатели отмечали свой успех «Мартини»

Дача петербургского бизнесмена в областном Лосево сгорела дотла. Он убедил следователей, что дело не в проводке.



Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, пожар начался поздним вечером два дня назад. Владелец дома рассказал полиции, что поджигатели оставили вокруг того, что было домом за 18 миллионов рублей, пустые коробки и бутылки из-под «Мартини». Кроме того, преступники вытоптали рядом с дачей поле.



Следователи изъяли отпечатки пальцев, фрагменты проводки и возбудили дело по статье об умышленном уничтожении имущества.

