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    Дорожный конфликт у Апрашки отправил к врачам близнецов, а двух хулиганов — в спецприемник

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    11 комментариев

    Четверо молодых людей поругались на дороге в центре Петербурга. Туристам достался перцовый газ и кулаки.

    Как сообщает ГУ МВД региона 22 июля, драка началась около двух часов дня накануне, дорогу водители не поделили у дома № 1 по Апраксину переулку. Двое братьев на легковушке перекидывались грубостями с двумя мужчинами из грузовика.

    пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Помимо слов, в дело был пущен баллонный ключ и перцовый газ. По итогам спора 29-летние близнецы поехали к врачам — у них сотрясение и ушибы на голове. Молодые люди приехали в Петербург из Краснодарского края.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    24 и 28-летнего подозреваемых задержали и составили на них протокол о мелком хулиганстве. Пока они сидели в спецприемнике, следователи разглядели в их агрессии состав уголовного хулиганства. Меру пресечения им пока не избрали.

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    Комментарии 11

    Гость22 Июл 2023 в 12:21
    не хочу смотреть на этих бармалеев
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    Гость22 Июл 2023 в 12:21
    а чего лица то замазаны ? если хулиган - пусть все знают .
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 12:12
    Вот она новая Россия ☝
    +0−0
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