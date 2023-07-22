Дорожный конфликт у Апрашки отправил к врачам близнецов, а двух хулиганов — в спецприемник

Четверо молодых людей поругались на дороге в центре Петербурга. Туристам достался перцовый газ и кулаки.
Как сообщает ГУ МВД региона 22 июля, драка началась около двух часов дня накануне, дорогу водители не поделили у дома № 1 по Апраксину переулку. Двое братьев на легковушке перекидывались грубостями с двумя мужчинами из грузовика.
пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Помимо слов, в дело был пущен баллонный ключ и перцовый газ. По итогам спора 29-летние близнецы поехали к врачам — у них сотрясение и ушибы на голове. Молодые люди приехали в Петербург из Краснодарского края.
24 и 28-летнего подозреваемых задержали и составили на них протокол о мелком хулиганстве. Пока они сидели в спецприемнике, следователи разглядели в их агрессии состав уголовного хулиганства. Меру пресечения им пока не избрали.