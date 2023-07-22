Умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников

Ушел из жизни основатель и глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Черепенников. Ему было всего 40 лет. Предварительная причина — остановка сердца. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба компании.
Черепенников также был членом совета директоров ПАО «МегаФон», операционным директором «ЮэСэМ Телеком», до 2019 года владел киберспортивной командой Virtus.pro. 24 февраля 2023 года попал в санкционные списки США.
Forbes отмечает, что в группу «ИКС Холдинг» входят разработчики продуктов для системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и для реализации «закона Яровой». СМИ писали, что Черепенников также участвовал в реализации закона о «суверенном интернете».
В марте 2022 года стало известно, что Черепенников консолидирует 100% долей «ИКС Холдинг» после того, как из нее решила выйти USM миллиардера Алишера Усманова. С 2020 по 2022 год компания «ИКС Холдинг» была генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА.
Кроме того, предприниматель занял 22-е место в составленном Forbes рейтинге россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год.
«ИКС Холдинг», как указано на его сайте, «объединяет компании в ключевых областях ИТ и инвестирует в развитие отечественной инженерной школы». Холдинг объединяет около 30 технологичных компаний, среди которых «КНС Групп» (бренд Yadro), «Бюро 1440» (работает над созданием спутниковой группировки), «Цитадель» (создает системы оперативно-разыскных мероприятий), пишет РБК. Консолидированная выручка «ИКС Холдинга» в 2022 году составила 91 млрд рублей. Общий объем затрат на разработку — свыше 15 млрд рублей.