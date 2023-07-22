Умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников

Ушел из жизни основатель и глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Черепенников. Ему было всего 40 лет. Предварительная причина — остановка сердца. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба компании.



Черепенников также был членом совета директоров ПАО «МегаФон», операционным директором «ЮэСэМ Телеком», до 2019 года владел киберспортивной командой Virtus.pro. 24 февраля 2023 года попал в санкционные списки США.



Forbes отмечает, что в группу «ИКС Холдинг» входят разработчики продуктов для системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и для реализации «закона Яровой». СМИ писали, что Черепенников также участвовал в реализации закона о «суверенном интернете».

