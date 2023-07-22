Опять дожди. Синоптики обещают Петербургу пасмурную субботу

Малоподвижный циклонической вихрь, обосновавшийся над севером Европейской России, продолжает определять петербургскую погоду. Центр «Фобос» предрекает дожди.
«Облаков в небе над регионом по-прежнему довольно много, местами вновь пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели останутся ниже климатической нормы», — рассказали в центре 22 июля.
На 10 часов утра в городе +17,9 градуса и пасмурно. Ожидается, что в течение дня температура составит +20…+22, по области +18…+23. Ветер западный, 4–9 м/с, порывистый.
Северо-Западное УГМС обещает, что в воскресенье сохранится такая же погода. Ночь на 23 июля обойдется «без существенных осадков», похолодает до +13...+15. А вот днем опять возможны кратковременные дожди, а местами еще и грозы, температура составит +19...+21 градус.