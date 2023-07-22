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    Опять дожди. Синоптики обещают Петербургу пасмурную субботу

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    8 комментариев

    Малоподвижный циклонической вихрь, обосновавшийся над севером Европейской России, продолжает определять петербургскую погоду. Центр «Фобос» предрекает дожди.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Облаков в небе над регионом по-прежнему довольно много, местами вновь пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели останутся ниже климатической нормы», — рассказали в центре 22 июля.

    На 10 часов утра в городе +17,9 градуса и пасмурно. Ожидается, что в течение дня температура составит +20…+22, по области +18…+23. Ветер западный, 4–9 м/с, порывистый.

    Северо-Западное УГМС обещает, что в воскресенье сохранится такая же погода. Ночь на 23 июля обойдется «без существенных осадков», похолодает до +13...+15. А вот днем опять возможны кратковременные дожди, а местами еще и грозы, температура составит +19...+21 градус.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 8

    Гость22 Июл 2023 в 10:57
    "Фобос", как батискаф. Не в нем жизни. С "огоньком"надо . Веселее предсказывать, так сказать.
    +1−0
    Гость22 Июл 2023 в 10:36
    Отвратительное лето.
    +3−1
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