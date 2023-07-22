Эрмитаж показал, как пройти в библиотеку. «Фонтанка» побывала на многострадальной стройке и узнала, что будет дальше

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Здание на Школьной улице станет первой в России музейной библиотекой, открытой для свободного посещения. Но до этого нужно еще дожить. Сколько — в музее пока не говорят. Но с готовностью предлагают посмотреть, что уже есть, и выводы сделать самостоятельно.



Ровно 20 лет назад была открыта первая очередь Реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая Деревня». С тех пор там уже вовсю водят экскурсии по открытому хранению, работают реставрационные лаборатории, проходят лекции, занятия и выставки, ведут повседневную работу сотрудники музея.



Однако процесс создания центра в целом затянулся, сопровождаясь громким уголовным делом с участием верхушки Минкульта и строителей. Музею пришлось корректировать свои чаяния. 13-этажное здание Эрмитажной библиотеки, что по другую сторону железнодорожных путей, изначально планировалось сдать еще до пандемии. Архитектурную концепцию одобрили и вовсе в 2013 году. Но и сейчас сказать, когда именно на Школьной улице, 39, заработает здание третьей очереди РХЦ, в Эрмитаже не могут: это зависит не от музея. Да и одно дело — достроить, а другое — оснастить. Когда на это будут выделены деньги — вопрос. По нынешним временам особенно острый.



Однако в музее плохое стараются не вспоминать. Начальник архитектурной службы Эрмитажа Людмила Акмен с готовностью проводит экскурсию, полную оптимизма. Стройка еще идет, но масштаб уже впечатляет. Большая парадная лестница, можно сказать, будет красной во всех смыслах: ее облицуют гранитом сорта «Африкан Ред». Она поднимет посетителя на 9-метровую высоту. На третьем этаже разместится общедоступная библиотека — единственная пока что в России музейная библиотека, открытая для широкой публики. Тут же, всего парой пролетов выше, будет лекционный зал, помещение для мультимедийного просмотра. Буфет. На подземном этаже — парковка на полсотни с небольшим машин. Над ними — открытые хранения отдела современного искусства, музей моды, потом (уже над библиотекой) — еще одна библиотека, уже научная, потом книгохранилище, отдел редких рукописей, еще открытые хранения — отдела «Арсенал», и хранения отдела Востока и археологии. Ну, это помимо служебных и технических помещений.



Полезная площадь нового здания архитектора Рема Колхаса (бюро ОМА, Нидерланды) — 80 тысяч квадратных метров. Таким образом, общая площадь всех очередей РХЦ в Старой Деревне составит 140 тысяч метров экспозиционных площадей.

Из того, что заметно и актуально даже не посетителям музея, — это надземный переход, который будет вести из этого здания над железной дорогой к зданиям на той стороне: им разрешат пользоваться даже без посещения музея, потоки будут разделены. Во всяком случае, так планируется в настоящий момент. На 9-метровой высоте он будет размещен не случайно: это не только позволит электричкам вписываться в проход, но и освободит от юридических проблем: воздух до этой высоты вокруг путей «принадлежит» РЖД. Строительство перехода — следующий этап работы по третьей очереди, сопряженный с перестройкой вестибюля на другой, «принимающей» стороне.



«Сложность этого проекта, при учете открытого пространства, все-таки зонирование, логистика, разделение потоков», — признается Людмила Акмен.

Сейчас, по ее словам, завершается работа над несущими конструкциями здания (в настоящий момент в работе — 12-й этаж), а все работы по отделке фасада, по внутренней отделке еще впереди.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Два нижних этажа здания библиотеки облицуют гранитом. Далее горожане увидят витражное остекление.



«Пространство будет единое, по зонированию помещения разделены, но тем не менее связаны — это основная идея этого здания, — продолжает Людмила Акмен. — Здесь применяется очень интересная фасадная система — двухуровневое стекло. Наружное стекло — самоочищающееся, закаленное. А внутреннее — в зависимости от функций помещения: либо это сплошное остекление, и таким образом открытость Эрмитажа транслируется наружу, либо, если это хранение, могут быть глухие стены. То есть, наблюдая за зданием снаружи, мы можем видеть функции помещений».



Разделяет симпатию к новому зданию и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, замечая, что такое «грандиозное помещение» — «мощнее, чем дворы Эрмитажа».

