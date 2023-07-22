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    Эрмитаж показал, как пройти в библиотеку. «Фонтанка» побывала на многострадальной стройке и узнала, что будет дальше

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    7 комментариев

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Здание на Школьной улице станет первой в России музейной библиотекой, открытой для свободного посещения. Но до этого нужно еще дожить. Сколько — в музее пока не говорят. Но с готовностью предлагают посмотреть, что уже есть, и выводы сделать самостоятельно.

    Ровно 20 лет назад была открыта первая очередь Реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая Деревня». С тех пор там уже вовсю водят экскурсии по открытому хранению, работают реставрационные лаборатории, проходят лекции, занятия и выставки, ведут повседневную работу сотрудники музея.

    Однако процесс создания центра в целом затянулся, сопровождаясь громким уголовным делом с участием верхушки Минкульта и строителей. Музею пришлось корректировать свои чаяния. 13-этажное здание Эрмитажной библиотеки, что по другую сторону железнодорожных путей, изначально планировалось сдать еще до пандемии. Архитектурную концепцию одобрили и вовсе в 2013 году. Но и сейчас сказать, когда именно на Школьной улице, 39, заработает здание третьей очереди РХЦ, в Эрмитаже не могут: это зависит не от музея. Да и одно дело — достроить, а другое — оснастить. Когда на это будут выделены деньги — вопрос. По нынешним временам особенно острый.

    Однако в музее плохое стараются не вспоминать. Начальник архитектурной службы Эрмитажа Людмила Акмен с готовностью проводит экскурсию, полную оптимизма. Стройка еще идет, но масштаб уже впечатляет. Большая парадная лестница, можно сказать, будет красной во всех смыслах: ее облицуют гранитом сорта «Африкан Ред». Она поднимет посетителя на 9-метровую высоту. На третьем этаже разместится общедоступная библиотека — единственная пока что в России музейная библиотека, открытая для широкой публики. Тут же, всего парой пролетов выше, будет лекционный зал, помещение для мультимедийного просмотра. Буфет. На подземном этаже — парковка на полсотни с небольшим машин. Над ними — открытые хранения отдела современного искусства, музей моды, потом (уже над библиотекой) — еще одна библиотека, уже научная, потом книгохранилище, отдел редких рукописей, еще открытые хранения — отдела «Арсенал», и хранения отдела Востока и археологии. Ну, это помимо служебных и технических помещений.

    Полезная площадь нового здания архитектора Рема Колхаса (бюро ОМА, Нидерланды) — 80 тысяч квадратных метров. Таким образом, общая площадь всех очередей РХЦ в Старой Деревне составит 140 тысяч метров экспозиционных площадей.

    Из того, что заметно и актуально даже не посетителям музея, — это надземный переход, который будет вести из этого здания над железной дорогой к зданиям на той стороне: им разрешат пользоваться даже без посещения музея, потоки будут разделены. Во всяком случае, так планируется в настоящий момент. На 9-метровой высоте он будет размещен не случайно: это не только позволит электричкам вписываться в проход, но и освободит от юридических проблем: воздух до этой высоты вокруг путей «принадлежит» РЖД. Строительство перехода — следующий этап работы по третьей очереди, сопряженный с перестройкой вестибюля на другой, «принимающей» стороне.

    «Сложность этого проекта, при учете открытого пространства, все-таки зонирование, логистика, разделение потоков», — признается Людмила Акмен.

    Сейчас, по ее словам, завершается работа над несущими конструкциями здания (в настоящий момент в работе — 12-й этаж), а все работы по отделке фасада, по внутренней отделке еще впереди.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Два нижних этажа здания библиотеки облицуют гранитом. Далее горожане увидят витражное остекление.

    «Пространство будет единое, по зонированию помещения разделены, но тем не менее связаны — это основная идея этого здания, — продолжает Людмила Акмен. — Здесь применяется очень интересная фасадная система — двухуровневое стекло. Наружное стекло — самоочищающееся, закаленное. А внутреннее — в зависимости от функций помещения: либо это сплошное остекление, и таким образом открытость Эрмитажа транслируется наружу, либо, если это хранение, могут быть глухие стены. То есть, наблюдая за зданием снаружи, мы можем видеть функции помещений».

    Разделяет симпатию к новому зданию и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, замечая, что такое «грандиозное помещение» — «мощнее, чем дворы Эрмитажа».

    «Все, что мы тут делаем, — мы делаем новый Петербург, — поднял планку директор музея. — Он уже возникает сам по себе — слава богу, именно здесь. Когда-то я предлагал рецепт, как спасти центр Санкт-Петербурга — для этого нужно построить второй центр. Его, кстати, много раз пытались строить — не получалось. Но вроде так вышло, что он уже есть, частично. И мы относимся к этой части: вот этот наш «Менгир» (скульптурная композиция Дмитрия Каминкера на так называемой Эрмитажной площади у главного входа в РХЦ) перекликается с газпромовской «заточкой» и со стадионом. И нашими зданиями мы украшаем новый Петербург».

    Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

    Вопрос со строительством фондохранилища в Старой Деревне успел отметить десятилетний юбилей и превратиться в долгострой. История вылилась в громкое уголовное дело.

    На объект Эрмитаж выделил почти миллиард, возвести объект должна была компания «Мехстройтранс». В период 2015–2016 годов участники преступного сообщества использовали 800 млн рублей, похищенных у Эрмитажа, в финансовых операциях для вывода их в легальный оборот и обналичивания, уточняли в Генпрокуратуре. Летом 2022 года бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов был приговорен к 8,5 года колонии.

    Почти три года назад Эрмитаж заключил договор на достройку объекта с компанией «ССУ-5».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 7

    Гость22 Июл 2023 в 12:09
    Понятно, что денег распилят много. А что это за чьючело в каске, у которой ноги на ступеньки без виляния пятой точкой не подымаются? И для чего благоговейно освещено сие величайшее действо?
    +0−0
    Danik22 Июл 2023 в 12:09
    800 млнов 8.5 лет!
    Это ж сколько сидеть должны некоторые наши млр-деры?
    Не гуманно!
    А вообще ларек Гуливер надо было снести и строить новое хранилище!
    Это как-то ютится между улицей и жд путем.
    А по хорошему надо было отдать Эрмитажу все здания от Дворцового до Троицкого моста между набережной и Миллионной улицей. Сделать сплошную музейную зону.
    А так просто распил средств выходит!
    +0−0
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