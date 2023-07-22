Эрмитаж показал, как пройти в библиотеку. «Фонтанка» побывала на многострадальной стройке и узнала, что будет дальше

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Здание на Школьной улице станет первой в России музейной библиотекой, открытой для свободного посещения. Но до этого нужно еще дожить. Сколько — в музее пока не говорят. Но с готовностью предлагают посмотреть, что уже есть, и выводы сделать самостоятельно.
Ровно 20 лет назад была открыта первая очередь Реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая Деревня». С тех пор там уже вовсю водят экскурсии по открытому хранению, работают реставрационные лаборатории, проходят лекции, занятия и выставки, ведут повседневную работу сотрудники музея.
Однако процесс создания центра в целом затянулся, сопровождаясь громким уголовным делом с участием верхушки Минкульта и строителей. Музею пришлось корректировать свои чаяния. 13-этажное здание Эрмитажной библиотеки, что по другую сторону железнодорожных путей, изначально планировалось сдать еще до пандемии. Архитектурную концепцию одобрили и вовсе в 2013 году. Но и сейчас сказать, когда именно на Школьной улице, 39, заработает здание третьей очереди РХЦ, в Эрмитаже не могут: это зависит не от музея. Да и одно дело — достроить, а другое — оснастить. Когда на это будут выделены деньги — вопрос. По нынешним временам особенно острый.
Однако в музее плохое стараются не вспоминать. Начальник архитектурной службы Эрмитажа Людмила Акмен с готовностью проводит экскурсию, полную оптимизма. Стройка еще идет, но масштаб уже впечатляет. Большая парадная лестница, можно сказать, будет красной во всех смыслах: ее облицуют гранитом сорта «Африкан Ред». Она поднимет посетителя на 9-метровую высоту. На третьем этаже разместится общедоступная библиотека — единственная пока что в России музейная библиотека, открытая для широкой публики. Тут же, всего парой пролетов выше, будет лекционный зал, помещение для мультимедийного просмотра. Буфет. На подземном этаже — парковка на полсотни с небольшим машин. Над ними — открытые хранения отдела современного искусства, музей моды, потом (уже над библиотекой) — еще одна библиотека, уже научная, потом книгохранилище, отдел редких рукописей, еще открытые хранения — отдела «Арсенал», и хранения отдела Востока и археологии. Ну, это помимо служебных и технических помещений.
Полезная площадь нового здания архитектора Рема Колхаса (бюро ОМА, Нидерланды) — 80 тысяч квадратных метров. Таким образом, общая площадь всех очередей РХЦ в Старой Деревне составит 140 тысяч метров экспозиционных площадей.
Из того, что заметно и актуально даже не посетителям музея, — это надземный переход, который будет вести из этого здания над железной дорогой к зданиям на той стороне: им разрешат пользоваться даже без посещения музея, потоки будут разделены. Во всяком случае, так планируется в настоящий момент. На 9-метровой высоте он будет размещен не случайно: это не только позволит электричкам вписываться в проход, но и освободит от юридических проблем: воздух до этой высоты вокруг путей «принадлежит» РЖД. Строительство перехода — следующий этап работы по третьей очереди, сопряженный с перестройкой вестибюля на другой, «принимающей» стороне.
«Сложность этого проекта, при учете открытого пространства, все-таки зонирование, логистика, разделение потоков», — признается Людмила Акмен.
Сейчас, по ее словам, завершается работа над несущими конструкциями здания (в настоящий момент в работе — 12-й этаж), а все работы по отделке фасада, по внутренней отделке еще впереди.
Два нижних этажа здания библиотеки облицуют гранитом. Далее горожане увидят витражное остекление.
«Пространство будет единое, по зонированию помещения разделены, но тем не менее связаны — это основная идея этого здания, — продолжает Людмила Акмен. — Здесь применяется очень интересная фасадная система — двухуровневое стекло. Наружное стекло — самоочищающееся, закаленное. А внутреннее — в зависимости от функций помещения: либо это сплошное остекление, и таким образом открытость Эрмитажа транслируется наружу, либо, если это хранение, могут быть глухие стены. То есть, наблюдая за зданием снаружи, мы можем видеть функции помещений».
Разделяет симпатию к новому зданию и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, замечая, что такое «грандиозное помещение» — «мощнее, чем дворы Эрмитажа».
«Все, что мы тут делаем, — мы делаем новый Петербург, — поднял планку директор музея. — Он уже возникает сам по себе — слава богу, именно здесь. Когда-то я предлагал рецепт, как спасти центр Санкт-Петербурга — для этого нужно построить второй центр. Его, кстати, много раз пытались строить — не получалось. Но вроде так вышло, что он уже есть, частично. И мы относимся к этой части: вот этот наш «Менгир» (скульптурная композиция Дмитрия Каминкера на так называемой Эрмитажной площади у главного входа в РХЦ) перекликается с газпромовской «заточкой» и со стадионом. И нашими зданиями мы украшаем новый Петербург».
Алина Циопа, «Фонтанка.ру»