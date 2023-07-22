«Сейчас важно не допустить рецидива». Помогите шестилетнему Тимуру справиться с медуллобластомой

У Тимура медуллобластома — рак головного мозга. Мальчику провели операцию по удалению опухоли. А чтобы избежать рецидива, ему необходима протонная терапия. Только для Тимура эта процедура платная.

«Сын рос здоровым и подвижным ребёнком — любил петь, танцевать, кататься на велосипеде. Но в начале мая я заметила, что Тимур как-то странно наклоняет голову. Врачи предположили проблемы с позвоночником, начали лечение. Но сын с каждым днём слабел, часто ложился отдыхать, ходил пошатываясь.

По результатам дополнительных исследований Тимуру диагностировали опухоль в области мозжечка. Нейрохирурги в два этапа смогли полностью удалить опухоль, но сын перестал двигаться и разговаривать, а результат гистологии был страшным: у Тимура медуллобластома — рак головного мозга. Это очень агрессивная опухоль, и врачи мне объяснили, что сейчас важно не допустить рецидива.

Тимуру жизненно необходимо пройти курс облучения протонами вместе с химиотерапией. Но в Белоруссии подобное облучение не проводят, а в петербургском центре, куда нас направили, оно будет для сына платным из-за отсутствия российского гражданства. Мне не по силам собрать такую огромную сумму. Прошу вас, спасите моего сына!» Наталья Шевченко, Белоруссия.



Николай Воробьев, заведующий отделением протонной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):



«У Тимура медуллобластома червя мозжечка и четвертого желудочка с распространением на ствол головного мозга, состояние после резекции опухоли. Мальчику необходимо пройти курс протонной терапии. В отличие от лучевой, она воздействует целенаправленно на опухолевые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани мозга».

