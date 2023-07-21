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    Стало известно, на сколько подорожают школьные обеды в Петербурге в 2024 году

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    2 комментария

    Власти Петербурга собираются повысить стоимость школьного питания в 2024 году на 3–4%, следует из проекта постановления, опубликованного 21 июля на сайте антикоррупционной экспертизы.

    Так, для обучающихся 1–4 классов стоимость завтрака составит 99,9 рубля, обеда 149,8 рубля, а комплексного обеда — 249,7 рубля в день, что на 3% дороже, чем в этом году. Для остальных обучающихся завтрак обойдется в 117,6 рубля, обед — 176,4 рубля, комплексный обед — в 294 рубля в день, подорожав также примерно на 3%.

    Для кадетских классов подорожание составит в среднем 4%. Для учеников 5–8 классов завтрак будет стоить 152,8 рубля, обед 229,2 рубля, комплексный обед — 382 рубля в день.

    Ученикам 9–11 классов за завтрак придется заплатить 172,1 рубля, за обед — 258,1 рубля, за комплексный обед — 430,2 рубля в день.

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    Комментарии 2

    parsec21 Июл 2023 в 19:40
    заехал сейчас в страну НАТО - Финляндию. Детское питание в школах - бесплатное. Все школьные пособия, учебники - бесплатные. Доставка из дома в школу и обратно - бесплатное. Может по этому Финляндия хочет от России подальше отделится?
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 19:38
    "Сколько можно издеваться над населением ? Почему сидящие, на полном гос.содержании и льготах ( во всех ОГВ) , при раздутых окладах и премиях - считают вообще возможным продавать детям еду ( плохого качества и по завышенным ценам) ? Отчего не рассмотреть законопроект, о снятии льгот и уменьшении окладов ( до мрот), тем, кто подписывает подобные акты, ещё лучше сокращение до того количества, которое позволило бы начинать думать? Закройте все буфеты и столовые в ОВ,где депутаты ( и др) питаются практически б/пл".
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