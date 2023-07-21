Стало известно, на сколько подорожают школьные обеды в Петербурге в 2024 году

Власти Петербурга собираются повысить стоимость школьного питания в 2024 году на 3–4%, следует из проекта постановления, опубликованного 21 июля на сайте антикоррупционной экспертизы.



Так, для обучающихся 1–4 классов стоимость завтрака составит 99,9 рубля, обеда 149,8 рубля, а комплексного обеда — 249,7 рубля в день, что на 3% дороже, чем в этом году. Для остальных обучающихся завтрак обойдется в 117,6 рубля, обед — 176,4 рубля, комплексный обед — в 294 рубля в день, подорожав также примерно на 3%.

Для кадетских классов подорожание составит в среднем 4%. Для учеников 5–8 классов завтрак будет стоить 152,8 рубля, обед 229,2 рубля, комплексный обед — 382 рубля в день.