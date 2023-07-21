В Минеральных Водах Superjet-100 потерял деталь обшивки двигателя при взлете

Обшивка одного из двигателей отлетела у самолета Superjet-100 во время полета из Минеральных Вод в Ереван. Инцидент произошел во время взлета, сообщает 21 июля Западное межрегиональное управление на транспорте СК России.
Командир воздушного судна тут же принял решение вернуться на аэродром вылета и благополучно приземлился. Никто не пострадал. Как уточнили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, речь идет о самолете авиакомпании «Азимут».
Телеграм-канал «Авиаторщина» добавляет, что речь идет о двух створках мотогондолы левого двигателя, которые открылись при взлете. Одна в итоге отлетела и упала на взлетно-посадочную полосу.
Прокуратура и СК проводят проверку по факту случившегося.