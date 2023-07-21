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    В Минеральных Водах Superjet-100 потерял деталь обшивки двигателя при взлете

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    Обшивка одного из двигателей отлетела у самолета Superjet-100 во время полета из Минеральных Вод в Ереван. Инцидент произошел во время взлета, сообщает 21 июля Западное межрегиональное управление на транспорте СК России.

    Фото: Западное межрегиональное управление на транспорте СК России
    Фото: Западное межрегиональное управление на транспорте СК России
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    Командир воздушного судна тут же принял решение вернуться на аэродром вылета и благополучно приземлился. Никто не пострадал. Как уточнили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, речь идет о самолете авиакомпании «Азимут».

    Телеграм-канал «Авиаторщина» добавляет, что речь идет о двух створках мотогондолы левого двигателя, которые открылись при взлете. Одна в итоге отлетела и упала на взлетно-посадочную полосу.

    Прокуратура и СК проводят проверку по факту случившегося.

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