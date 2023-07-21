Полиция ищет неизвестную «скотину», напавшую на девушку в петербургском метро

Дракой на станции «Площадь Ленина» в метро Петербурга занялась городская полиция. Неизвестный напал на девушку.
Видео из вагона публикует портал «Мегаполис» 21 июля. Начало конфликта в кадр не попало, что послужило его началом, пока непонятно. Известно только, что девушка с агрессором знакома не была. В кадре она спрашивает у него, кто он такой, обзывая мужчину «скотиной».
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона, девушка после драки около часа дня обратилась в полицию за помощью. Сотрудники ищут нападавшего.