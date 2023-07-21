    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    752мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.85eur101.83

    Полиция ищет неизвестную «скотину», напавшую на девушку в петербургском метро

    1407
    8 комментариев

    Дракой на станции «Площадь Ленина» в метро Петербурга занялась городская полиция. Неизвестный напал на девушку.

    Видео из вагона публикует портал «Мегаполис» 21 июля. Начало конфликта в кадр не попало, что послужило его началом, пока непонятно. Известно только, что девушка с агрессором знакома не была. В кадре она спрашивает у него, кто он такой, обзывая мужчину «скотиной».

    t.me/Megapolisonline

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона, девушка после драки около часа дня обратилась в полицию за помощью. Сотрудники ищут нападавшего.

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    triton197721 Июл 2023 в 17:53
    Конфликт в метро "на ровном месте"? Хорошо что другие пассажиры сразу "вписались" и разняли, но конешно набрасываться на слабый пол пусть даже из-за подобных "обзываний" мягко говоря не красиво.
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 17:52
    Не понятно, кто кого бьет. На видео вроде как мужику прилетело.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close