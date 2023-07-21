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    Дыры в одном месте. Водоканал назвал адрес, где надо быть очень внимательным

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    Возле шестого дома по улице Черкасова в Калининском районе расположен живописный газон, но не трава привлекает любителей поживиться чужим. Из 10 похищенных за год люков шесть приходится именно на этот адрес, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    На предприятии напомнили, что похитителям грозит уголовное наказание по статье 158 УК РФ, а именно — два года лишения свободы. Сейчас информация о кражах находится у правоохранительных органов.

    При этом в городе возникла тенденция по снижению количества краж люков. К примеру, в 2021 году похитители оставили город без 108 люков, а в 2022 году был похищен только 21 люк.

    Свидетелей преступления просят сообщать в полицию или по номеру 004, при этом воришек рекомендуют снять на фото или видео. При обнаружении открытого люка петербуржцы могут обратиться на горячую линию Водоканала по номеру 305-09-09 или через сервис «Открытый люк? Сообщите!»

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    ВодоканалЛюки
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