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    Из-за проблем с электричеством между Петербургом и Гатчиной задерживаются электрички

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    4 комментария

    Электричка в сторону Гатчины с Балтийского вокзала и вторая в обратном направлении добрались до пунктов назначения с существенной задержкой. Проблема была в электричестве.

    На задержки электричек «Фонтанке» пожаловались читатели 21 июля. Опаздывал поезд из Петербурга в Гатчину, по данным сервиса «Туту.ру» он приехал почти на 50 минут позже положенного. В СЗППК «Фонтанке» сообщили, что задержка составила 26 минут. Чуть меньше чем на 40 минут опоздала электричка на Балтийский вокзал, говорит агрегатор. В СЗППК говорят о 31 минуте.

    По данным сервиса «Туту.ру», следом в город опаздывает еще и «Ласточка», на 12 минут.

    В Северо-Западной пригородной пассажирской компании «Фонтанке» сообщили, что поезда задерживались из-за сбоя в подаче тока на участке между Гатчиной и городом. «Неисправность была оперативно устранена, пригородные поезда продолжили движение по маршрутам. На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла.

    Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства», — добавили в компании.

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    Комментарии 4

    Гость21 Июл 2023 в 17:29
    А резервные системы где. В таких случаях компьютер должен переключать на резервные сети
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 17:19
    Пора на паровозы переходить. Россия как раз в средневековье движется.
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 17:04
    все как в Европе! не?
    +0−0
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