Из-за проблем с электричеством между Петербургом и Гатчиной задерживаются электрички

Электричка в сторону Гатчины с Балтийского вокзала и вторая в обратном направлении добрались до пунктов назначения с существенной задержкой. Проблема была в электричестве.
На задержки электричек «Фонтанке» пожаловались читатели 21 июля. Опаздывал поезд из Петербурга в Гатчину, по данным сервиса «Туту.ру» он приехал почти на 50 минут позже положенного. В СЗППК «Фонтанке» сообщили, что задержка составила 26 минут. Чуть меньше чем на 40 минут опоздала электричка на Балтийский вокзал, говорит агрегатор. В СЗППК говорят о 31 минуте.
По данным сервиса «Туту.ру», следом в город опаздывает еще и «Ласточка», на 12 минут.
В Северо-Западной пригородной пассажирской компании «Фонтанке» сообщили, что поезда задерживались из-за сбоя в подаче тока на участке между Гатчиной и городом. «Неисправность была оперативно устранена, пригородные поезда продолжили движение по маршрутам. На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла.
Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства», — добавили в компании.