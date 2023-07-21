Из-за проблем с электричеством между Петербургом и Гатчиной задерживаются электрички

Электричка в сторону Гатчины с Балтийского вокзала и вторая в обратном направлении добрались до пунктов назначения с существенной задержкой. Проблема была в электричестве.

На задержки электричек «Фонтанке» пожаловались читатели 21 июля. Опаздывал поезд из Петербурга в Гатчину, по данным сервиса «Туту.ру» он приехал почти на 50 минут позже положенного. В СЗППК «Фонтанке» сообщили, что задержка составила 26 минут. Чуть меньше чем на 40 минут опоздала электричка на Балтийский вокзал, говорит агрегатор. В СЗППК говорят о 31 минуте.