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    Итоги недели с Андреем Константиновым

    «Итоги недели» с Андреем Константиновым

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    1 комментарий

    Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

    Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes.

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    Комментарии 1

    Гость21 Июл 2023 в 17:45
    ОБЩЕСТВО
    Полиция ищет неизвестную «скотину», напавшую на девушку в петербургском метро
    21 июля 2023, 17:30
    +0−0
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