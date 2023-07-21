    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, зап

    752мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.85eur101.83

    Полтысячи байкеров выедут на «Скандинавию» под Выборгом. Автомобилистов просят быть внимательнее

    919
    6 комментариев

    Крупный мотопробег пройдет на трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти днем 22 июля. Мероприятие состоится в рамках международного фестиваля Baltic Rally.

    Мотопробег пройдет с 12:00 до 13:45 субботы, и в нем примут участие 500 мотоциклистов, рассказали 21 июля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Маршрут мероприятия проложен по улицам Выборга, участку объездной дороги, подъезду к КПП «Брусничное», дороге до МАПП «Брусничное» и в обратном направлении. В дорожном управлении убедительно просят водителей быть внимательными и осторожными при поездках по трассе «Скандинавия» в день пробега.

    Маршрут мотопробега
    Маршрут мотопробегаФото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Этот мотофестиваль Baltic Rally в Выборге уже третий по счету. Стартовал он накануне, 20 июля, и продлится до 23 июля. В программе: торжественный мотопарад, выставка мотоциклов, хоровой концерт и другие развлечения. Подробнее о фестивале читайте в материале «Фонтанки».

    Маршрут мотопробега
    Маршрут мотопробегаФото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьМотопробегМотофестивальВыборг
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Гость21 Июл 2023 в 19:31
    Сколько мотоциклов отечественного производства ?
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 19:27
    Эти здоровые мужики должны быть на фронте, а байки конфисковать в пользу армии.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close