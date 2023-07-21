Полтысячи байкеров выедут на «Скандинавию» под Выборгом. Автомобилистов просят быть внимательнее

Крупный мотопробег пройдет на трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти днем
Мотопробег пройдет с 12:00 до 13:45 субботы, и в нем примут участие
Этот мотофестиваль Baltic Rally в Выборге уже третий по счету. Стартовал он накануне,
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Крупный мотопробег пройдет на трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти днем
Мотопробег пройдет с 12:00 до 13:45 субботы, и в нем примут участие
Этот мотофестиваль Baltic Rally в Выборге уже третий по счету. Стартовал он накануне,
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01 марта 2023, 11:09
02 июня 2023, 15:34
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