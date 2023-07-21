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    BMW известного блогера въехал в дом на улице Мира

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    2 комментария

    В Петроградском районе Петербурга в ДТП днем 22 июля досталось дому. Автомобиль же связывают с известным блогером.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Белый BMW с номерами «777» выехал на тротуар и врезался в колонну дома 37 на улице Мира, сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр. В этом доме располагается кафе, и за побитой колонной как раз стоил летний столик. По словам очевидца, за рулем автомобиля была женщина, а на тротуаре в этот момент находился ее муж — известный блогер-юрист Игорь Матвеев с портала «МПЦ».

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    Сам Матвеев в своем телеграм-канале пояснил, что ДТП произошло, когда машину перепарковывали с противоположной стороны улицы. Водитель перепутал педали и врезался в дом. Блогер добавил, что акт о повреждениях здания с управляющей компанией уже оформлен, и он намерен возместить ущерб.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 2

    Гость21 Июл 2023 в 16:04
    ай-ай.. плитку облицовочную расколошматили. Нехорошо.
    +0−0
    Карабас Барабас21 Июл 2023 в 16:00
    Водитель перепутал педали.... Видимо "ИИ" в виде телефона не помогает управлять автомобилем, своего "И" нема.
    +0−0
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