BMW известного блогера въехал в дом на улице Мира

В Петроградском районе Петербурга в ДТП днем 22 июля досталось дому. Автомобиль же связывают с известным блогером.
Белый BMW с номерами «777» выехал на тротуар и врезался в колонну дома 37 на улице Мира, сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр. В этом доме располагается кафе, и за побитой колонной как раз стоил летний столик. По словам очевидца, за рулем автомобиля была женщина, а на тротуаре в этот момент находился ее муж — известный блогер-юрист Игорь Матвеев с портала «МПЦ».
Сам Матвеев в своем телеграм-канале пояснил, что ДТП произошло, когда машину перепарковывали с противоположной стороны улицы. Водитель перепутал педали и врезался в дом. Блогер добавил, что акт о повреждениях здания с управляющей компанией уже оформлен, и он намерен возместить ущерб.