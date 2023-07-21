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    На кладбище под Петербургом в пенсионера попала молния. Он рассказал о носках и суперспособностях

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    4 комментария

    Житель поселка Возрождение рядом с Выборгом выжил после удара молнии. На его теле остались узоры.

    О самочувствии Михаил Бескуделин 21 июля рассказал 47news. Молния ударила в него почти месяц назад, когда Михаил с семьей был на кладбище. Он отмечает, что гроза только начиналась и упали первые капли, когда они уже садились в машину. Разряд попал в автомобиль и через него прошел в указательный палец пенсионера. Вышел ток через пятку.

    По словам пострадавшего, от удара он отлетел примерно на три метра. У него горела рука, а носки расплавились. В больнице врачи убедились, что внутренние органы Михаила не повреждены, и перевели его в ожоговое отделение. Самая большая рана была на пятке, порядка пяти сантиметров. На туловище по бокам пока еще не зажили отметины в виде молний.

    Михаил шутит, что пока суперспособностей в себе не открыл. «Китайский язык не освоил, предметы не двигаю, но буду наблюдать», — шутит пострадавший. Боится ли он теперь грозы, пока выяснить шанса не представлялось.

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    Комментарии 4

    Гость21 Июл 2023 в 16:00
    А как с тем, о чём он рассказывает соседским старикам? 🙄
    +0−0
    Фокусник Данилин21 Июл 2023 в 15:58
    Главное ,что русский язык не забыл...
    +0−0
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