На кладбище под Петербургом в пенсионера попала молния. Он рассказал о носках и суперспособностях

Житель поселка Возрождение рядом с Выборгом выжил после удара молнии. На его теле остались узоры.

О самочувствии Михаил Бескуделин 21 июля рассказал 47news. Молния ударила в него почти месяц назад, когда Михаил с семьей был на кладбище. Он отмечает, что гроза только начиналась и упали первые капли, когда они уже садились в машину. Разряд попал в автомобиль и через него прошел в указательный палец пенсионера. Вышел ток через пятку.

По словам пострадавшего, от удара он отлетел примерно на три метра. У него горела рука, а носки расплавились. В больнице врачи убедились, что внутренние органы Михаила не повреждены, и перевели его в ожоговое отделение. Самая большая рана была на пятке, порядка пяти сантиметров. На туловище по бокам пока еще не зажили отметины в виде молний.